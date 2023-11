Νεπάλ: Στους 128 ο απολογισμός των νεκρών από τον σεισμό των 6,4 Ρίχτερ

Ανεβαίνει ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων από τον φονικό σεισμό των 6,4 Ρίχτερ που έπληξε χθες Παρασκευή την περιοχή Τζάτζαρκοτ του δυτικού Νεπάλ. Μέχρι στιγμής οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 128 ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, όπως δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι, καθώς αρκετά κτίρια στην περιοχή κατέρρευσαν ενώ η δόνηση έγινε αισθητή ακόμα και στο Νέο Δελχί της γειτονικής Ινδίας.

Delhi: North India shaken by 6.4 magnitude earthquake,People came out of their homes, tremors were felt in Delhi-Patna-Varanasi -Prayagrqj also. #earthquake #earthquakes pic.twitter.com/4bAKvhqGNJ



Ο σεισμός σημειώθηκε στις 23:47 (τοπική ώρα, 20:02 ώρα Ελλάδας) χθες με μέγεθος 6,4 βαθμών, σύμφωνα με το Εθνικό Σεισμολογικό Κέντρο του Νεπάλ. Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) εκτίμησε το μέγεθος του σεισμού σε 5,7 βαθμούς, αναθεωρώντας το από τους 6,2 βαθμούς που είχε ανακοινώσει νωρίτερα. Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS) ο σεισμός είχε μέγεθος 5,6 βαθμών.

#WATCH | Nepal earthquake | Visuals from Jajarkot where the injured were brought to the hospital last night.

Nepal PM Pushpa Kamal Dahal ‘Prachanda’ left for the earthquake-affected areas along with doctors and aid materials this morning. pic.twitter.com/KJes2IybPP

