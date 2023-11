Νεπάλ: Αυξάνονται οι νεκροί από τα 6,4 Ρίχτερ – Εχουν καταρρεύσει κτίρια

Τουλάχιστον 69 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε χθες Παρασκευή την περιοχή Τζάτζαρκοτ του δυτικού Νεπάλ, όπου αρκετά κτίρια κατέρρευσαν (φωτογραφία, επάνω, από το X).

«Σπίτια κατέρρευσαν. Ο κόσμος έτρεξε έξω. Είμαι έξω, ανάμεσα στο πλήθος των τρομοκρατημένων κατοίκων. Προσπαθούμε να συλλέξουμε πληροφορίες για τις ζημιές» είπε ένας αστυνομικός, ο Σαντός Ρόκα, μιλώντας τηλεφωνικά στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το Εθνικό Σεισμολογικό Κέντρο του Νεπάλ ανακοίνωσε πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,4 βαθμών. Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS) εκτίμησαν πως η δόνηση ήταν μεγέθους 5,6 βαθμών.

At least 70 killed after strong quake shakes #Nepal #NepalEarthquake pic.twitter.com/IeqBxjY7ZO

— Manish Shukla (@manishmedia) November 4, 2023