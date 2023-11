Σεισμός 6,4 Ρίχτερ στο Νεπάλ, έγινε αισθητός μέχρι το Νέο Δελχί – Τουλάχιστον 22 νεκροί

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν στον σεισμός 6,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο δυτικό Νεπάλ την Παρασκευή.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίων στο Νέο Δελχί της Ινδίας.

«Βρίσκομαι και εγώ ο ίδιος στην περιοχή. Συλλέγουμε λεπτομέρειες, αλλά λόγω του κρύου και της νύχτας είναι δύσκολο να λάβουμε πληροφορίες από απομακρυσμένες περιοχές» δήλωσε τηλεφωνικά στο Reuters ο αξιωματούχος της περιφέρειας Τζατζάρκοτ, Σουρές Σουνάρ.

Buildings are evacuated in #Delhi , capital of #India after a strong 6.0 magnitude #earthquake that hit #Nepal . #seismos #geology #EARTHQUAKE pic.twitter.com/d2kfj8b5Rw



Το πρακτορείο του Νεπάλ ανέφερε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στις 11:47 μ.μ. (τοπική ώρα) στην περιοχή Τζατζάρκοτ της επαρχίας Καρνάλι.

Οι δονήσεις έγιναν αισθητές σε γειτονικές επαρχίες και μέχρι το Κατμαντού, που βρίσκεται 500 χιλιόμετρα μακριά από τη Τζατζάρκοτ, δήλωσαν κάτοικοι.

🚨#BREAKING: Strong earthquake tremors have just been felt in Delhi NCR. People have come out of their homes in the building.#earthquake #Nepal #Delhi #DelhiNCR #EarthquakeTremors #भकंप #Noida #Trending #GazaGenocide #JungKook_GOLDENpic.twitter.com/jgjwULatVS

