Νεπάλ: Τουλάχιστον 119 νεκροί από τα 6,4 Ρίχτερ – Αρκετά κτίρια έχουν καταρρεύσει

Τουλάχιστον 119 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε χθες Παρασκευή την περιοχή Τζάτζαρκοτ του δυτικού Νεπάλ, όπου αρκετά κτίρια κατέρρευσαν (φωτογραφία, επάνω, από kathmandupost.com).

Μέχρι στιγμής, «ο απολογισμός ανέρχεται σε 119 νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Γκοπάλ Τσάντρα Μπαταράι, εκπρόσωπος της αστυνομίας στην επαρχία Καρνάλι.

Δυσχεραίνεται η πρόσβαση των σωστικών συνεργείων στην πληγείσα περιοχή εξαιτίας των κατολισθήσεων

Pray for Nepal and Delhi people earthquake #earthquake pic.twitter.com/9isWwrGDWJ — cultr exchange (@cultr_exchange) November 4, 2023

«Σπίτια κατέρρευσαν. Ο κόσμος έτρεξε έξω. Είμαι έξω, ανάμεσα στο πλήθος των τρομοκρατημένων κατοίκων. Προσπαθούμε να συλλέξουμε πληροφορίες για τις ζημιές» είπε ένας αστυνομικός, ο Σαντός Ρόκα, μιλώντας νωρίτερα τηλεφωνικά στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το Εθνικό Σεισμολογικό Κέντρο του Νεπάλ ανακοίνωσε πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,4 βαθμών. Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS) εκτίμησαν πως η δόνηση ήταν μεγέθους 5,6 βαθμών.

Περιφερειακοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως έχει χαθεί η επικοινωνία με τη σεισμόπληκτη περιοχή, όπου περίπου 190.000 κάτοικοι είναι διασκορπισμένοι σε ορεινές κοινότητες.

Κατολισθήσεις που σημειώθηκαν στο επαρχιακό δίκτυο δυσχεραίνουν την πρόσβαση σωστικών συνεργείων στις σεισμόπληκτες περιοχές.

Delhi: North India shaken by 6.4 magnitude earthquake,People came out of their homes, tremors were felt in Delhi-Patna-Varanasi -Prayagrqj also. #earthquake #earthquakes pic.twitter.com/4bAKvhqGNJ — Ujjwal Rai 🇮🇳 (@U23337) November 4, 2023

Αισθητός μέχρι το Νέο Δελχί

Ο πρωθυπουργός Πούσπα Καμάλ Νταχάλ εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για τις απώλειες ζωών και τις καταστροφές, και έδωσε εντολή στις υπηρεσίες να κινητοποιήσουν αμέσως ομάδες διάσωσης και παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Nepal #Earthquake | Visuals from Jajarkot that has been ravaged by the earthquake that struck last night. pic.twitter.com/8IzPvzIlGF — Update Chaser (@UpdateChaser) November 4, 2023

Ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι το Νέο Δελχί, σε απόσταση περίπου 600 χιλιομέτρων από το επίκεντρο. Βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κατοίκους της ινδικής πρωτεύουσας να ξεχύνονται έντρομοι στους δρόμους.

Το 2015 σεισμός 7,8 βαθμών είχε ισοπεδώσει πόλεις και χωριά στο Νεπάλ, προκαλώντας τον θάνατο σχεδόν 9.000 ανθρώπων.

Πηγή: ΑΠΕ