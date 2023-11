Σεισμός «τέρας» 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Σεισμός – τέρας χτύπησε τις Φιλιππίνες. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ κατέγραψε ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της 17ης Νοεμβρίου, σημειώθηκε ένας πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 ρίχτερ κοντά στις ακτές του Μιντανάο. Ο Οργανισμός ανέφερε βάθος 78 χιλιομέτρων.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 26,7 χιλιόμετρα (16,6 μίλια) ΔΝΔ του Burias (πληθυσμός 4 066), 31,3 χιλιόμετρα (19,5 μίλια) ΝΔ του Glan (πληθυσμός 24 256), 50,1 χιλιόμετρα (31,1 μίλια) ΝΔ του Malapatan (πληθυσμός 19 439) και 56,4 χιλιόμετρα (35 μίλια) ΝΔ του Lun Pequeño (πληθυσμός 11 541), Soccsksargen, Φιλιππίνες.

Με βάση όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν υπάρχει απειλή τσουνάμι από αυτόν τον σεισμό, δήλωσε το NWS PTWC. Το USGS εξέδωσε πράσινο συναγερμό για θανάτους και οικονομικές απώλειες που σχετίζονται με τη δόνηση. Υπάρχει χαμηλή πιθανότητα θανάτων και ζημιών.

Συνολικά, ο πληθυσμός στην περιοχή αυτή διαμένει σε κατασκευές που αποτελούν ένα μείγμα ευάλωτων και αντισεισμικών κατασκευών. Οι επικρατέστεροι τύποι κτιρίων διαθέτουν κατασκευές με βαρύ ξύλινο σκελετό.

«Νομίζω ότι ήταν ο ισχυρότερος σεισμός που έχω βιώσει ποτέ», δήλωσε μια 27χρονη, στο AFP από την πόλη Νταβάο, περίπου 200 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, όπου συμμετείχε σε συνέδριο.

«Οι άνθρωποι γύρω μου πανικοβλήθηκαν και έτρεχαν να βγουν έξω. Υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι εδώ στην εκδήλωση, οπότε για να είμαι ειλικρινής φοβήθηκα περισσότερο μήπως υπάρξει τραυματισμό» τόνισε.

Developing: Mindanao earthquake, Magnitude 6.9 quake strikes Davao City in the Philippines.

Footage of the Earthquake in Mindanao Island, Philippines 🇵🇭 | 17 November | 08:14 UTC | #earthquake #Philippines #Mindanao pic.twitter.com/2ae0AuWt9t

— Disaster Tracker (@DisasterTrackHQ) November 17, 2023