Σεισμός 6,2 Ρίχτερ ανοικτά της Παπούας Νέας Γουινέας

Σεισμική δόνηση 6,2 βαθμών καταγράφτηκε σήμερα στα ανοικτά των βόρειων ακτών της Παπούας Νέας Γουινέας, έκανε γνωστό το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Ο σεισμός είχε επίκεντρο θαλάσσιο χώρο 300 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Βανίμο, που θα υποδεχθεί τον προκαθήμενο της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας Φραγκίσκο στο τέλος της εβδομάδας.

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Gempa bumi kuat 6.2 skala ritcher berhampiran Pantai Utara Papua New Guinea https://t.co/bJZMghVs3k #BernamaNews @metmalaysia pic.twitter.com/OcejZPhHV0

Φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου δεν διαπίστωσε κάποια σοβαρή ζημιά στην πόλη Ουεάκ, στις βόρειες ακτές της Παπούας Νέας Γουινέας.

Οι σεισμοί είναι συχνοί στη χώρα, που βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς», ζώνη με έντονη τεκτονική δραστηριότητα στη νοτιοανατολική Ασία, στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Magnitude 6 earthquake strikes north coast of Papua New Guinea, GFZ says https://t.co/VlDcgCQRrU pic.twitter.com/onqnov9mDB

— Reuters (@Reuters) September 5, 2024