Σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην Πορτογαλία, χωρίς να προκαλέσει θύματα ή ζημιές, όπως ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία και αναμετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 05:11 τοπική ώρα (07:11 ώρα Ελλάδας) και το επίκεντρό του εντοπίστηκε στη θάλασσα, περίπου 60 χλμ. δυτικά της πόλης-λιμάνι Σίνες (νότια), διευκρίνισε το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA).

Η αμερικανική σεισμολογική υπηρεσία USGS ανακοίνωσε ότι κατέγραψε στην περιοχή αυτή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 βαθμών σε βάθος 17,5 χιλιομέτρων.

Το ισπανικό Εθνικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο (IGN) ανέφερε από την πλευρά του πως «η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε πολλά σημεία στην Ισπανία, ιδιαίτερα στην Ουέλβα (νότια), και στο Μαρόκο».

«Μέχρι τώρα, δεν έχουμε διαπιστώσει καμία ανθρώπινη απώλεια ή υλική ζημιά», ανέφερε νωρίτερα ο εθνικός διοικητής της πορτογαλικής υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, Αντρέ Φερνάντες, σε συνέντευξη Τύπου.

Σε βίντεο, που αναρτήθηκαν στα social media, από τη στιγμή που «χτύπησε» ο Εγκέλαδος φαίνονται τα κτίρια να σείονται συθέμελα, ενώ έχει καταγραφεί και η αντίδραση των παρουσιαστών του CNN Portugal που βρίσκονταν στον «αέρα» όταν σημειώθηκε η δόνηση.

Captured the end of the earthquake in Lisbon with buildings shaking. Capturou o final do terremoto em Lisboa com prédios tremendo. #earthquake #lisbon #terremoto #lisboa pic.twitter.com/4NmWKxhYTk

