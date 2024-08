Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ταϊβάν - Δείτε βίντεο

Σεισμική δόνηση 6,1 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της Ταϊβάν, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), χωρίς πάντως να έχουν αναφερθεί ζημιές στη νήσο ως αυτό το στάδιο.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του USGS, ο σεισμός καταγράφτηκε στις 07:35 (02:35 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 15,4 χιλιομέτρων στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοικτά της πόλης Χουάλιεν.

Η μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της Ταϊβάν από πλευράς της εκτίμησε πως το μέγεθος του σεισμού ήταν 6,3 βαθμοί και το εστιακό βάθος 9,7 χιλιόμετρα.

Η υπηρεσία έστειλε προειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα κατοίκων καλώντας τους να «παραμείνουν ψύχραιμοι και να καταφύγουν σε ασφαλές σημείο κοντά τους».

Περί τις 08:00 (03:00 ώρα Ελλάδας), η πυροσβεστική διαβεβαίωσε με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε πως δεν της αναφέρθηκε «καμία ζημιά» εξαιτίας του σεισμού.

❗💥🇹🇼 – Images of the 5.9 magnitude earthquake that hit the coast of Yilan County, in northeastern Taiwan.

According to the CWA, the earthquake occurred off the coast 38.3 km southeast of Yilan County at a depth of 9 km.

There were no reports of damage or injuries. pic.twitter.com/0GFkxQQXp7

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 16, 2024