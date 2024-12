Νέα καταγγελία εις βάρος του Sean «Diddy» Combs – Κρέμασε γυναίκα από μπαλκόνι και απείλησε να τη σκοτώσει

Ο ράπερ Sean «Diddy» Combs δέχτηκε νέα μήνυση από τη σχεδιάστρια μόδας Bryana Bana Bongolan. Η μήνυση 17 σελίδων που κατατέθηκε στο Λος Άντζελες στις 27 Νοεμβρίου, κατηγορεί τον μεγιστάνα της ραπ σκηνής για σεξουαλική επίθεση, συναισθηματική κακοποίηση και παράνομη κράτηση- κατηγορίες που συνάδουν με τις ήδη υπάρχουσες.

Ο ράπερ κατηγορείται για εκβιασμό, βιασμούς και διακίνηση γυναικών, κακοποίηση ανηλίκων και διαφθορά.

Sean ‘Diddy’ Combs is being sued by a fashion designer who claims that he once called himself the “devil” and dangled her off Cassie’s balcony in 2016. Combs has denied her allegations.https://t.co/slEwDZZVO8

— Rolling Stone (@RollingStone) November 30, 2024