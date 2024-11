Ο απολογισμός των χθεσινών πληγμάτων του Ισραήλ εναντίον φιλοϊρανικών ομάδων στην Παλμύρα, στην κεντρική Συρία, έφτασε τους 71 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα μη κυβερνητική οργάνωση.

Ένα από τα πλήγματα είχε στόχο τη συνεδρίαση διοικητών φιλοϊρανικών οργανώσεων με στελέχη του ιρακινού κινήματος αλ Νουτζάμπα και τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το Συριακό Παρατηρητήριο πρόσθεσε ότι σκοτώθηκαν 45 Σύροι, μέλη φιλοϊρανικών οργανώσεων, και 26 αλλοδαποί, κυρίως Ιρακινοί της αλ Νουτζάμπα αλλά και τέσσερα μέλη της Χεζμπολάχ.

Τρία πλήγματα είχαν στόχο τη σύγχρονη πόλη της Παλμύρας, η οποία βρίσκεται δίπλα σε ελληνορωμαϊκούς ναούς ηλικίας χιλιάδων ετών, και κυρίως μια αποθήκη όπλων κοντά στη βιομηχανική ζώνη της πόλης.

Τα περισσότερα θύματα σκοτώθηκαν στη διάρκεια της συνεδρίασης των φιλοϊρανικών οργανώσεων, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο.

Από την πλευρά του το υπουργείο Άμυνας της Συρίας έκανε λόγο για 36 νεκρούς.

An eyewitness footage shows massive smoke plumes rising in the historic Syrian city of Palmyra following an Israeli strike. At least 36 people were killed in the attack, local officials say. #Israel #Syria

Read more: https://t.co/2NrvbxpQgI pic.twitter.com/XLN2oqzF2N

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 21, 2024