Δεκάδες οι νεκροί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Παλμύρα

Ο απολογισμός των θυμάτων των ισραηλινών βομβαρδισμών χθες Τετάρτη σε τρεις ζώνες στην προαιώνια πόλη της Παλμύρας, στην έρημο της κεντρικής Συρίας, αυξήθηκε στους 49 νεκρούς, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Νωρίτερα, το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδιδε πως σκοτώθηκαν 36 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 50 και πλέον.

BREAKING:

Israel just dropped bombs on residential areas in Syria’s ancient city of Palmyra, slaughtering 36 innocents and wounding countless others.

This is a cold-blooded massacre of civilians.

Yet, not a peep from the international community.

— sarah (@sahouraxo) November 20, 2024