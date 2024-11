Νέα επίθεση σημειώθηκε στη Συρία με τοπικά και διεθνή ΜΜΕ να αναφέρουν ότι πίσω από το χτύπημα βρίσκεται το Ισραήλ.

Την είδηση μεταδίδουν το Al Jazeera και η Haaretz.

Ο κύριος αυτοκινητόδρομος Χομς-Δαμασκού της Συρίας έχει διακοπεί προσωρινά μετά την επίθεση που έπληξε κέντρο συγκέντρωσης βοήθειας για εκτοπισμένους Λιβανέζους νότια της πόλης Χομς, μετέδωσε το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

«Μια ισραηλινή επίθεση» είχε στόχο “τα περίχωρα της περιοχής Σινσάρ νότια της Χομς”, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA, ενώ το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι η επίθεση έπληξε μια αποθήκη πυρομαχικών της Χεζμπολάχ.

Αναφορές στα κοινωνικά δίκτυα που μέχρι στιγμής δεν έχουν διασταυρωθεί κάνουν λόγο για θύματα.

🇸🇾 Reports in Syria of an attack on a military warehouse and a number of Hezbollah trucks in Homs. pic.twitter.com/xVxNaHB3pM

Το απόγευμα της Κυριακής το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση νότια της Δαμασκού στη Συρία, σε κτίριο κατοικιών με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άμαχοι, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Στους νεκρούς περιλαμβάνονται γυναίκες και παιδιά, ενώ 20 άνθρωποι τραυματίσθηκαν, ανέφερε σε δήλωσή του το υπουργείο. Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για επτά νεκρούς και 14 τραυματίες από το ισραηλινό πλήγμα στη Δαμασκό.

▶️ At least 5 killed in the Israeli bombing of a residential building in the Sayyida Zainab area of Damascus. @PressTV – #Syria pic.twitter.com/uvI3y5FsLr

