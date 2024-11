Το Ιράν ζητά το Ισραήλ να τεθεί εκτός ΟΗΕ μετά τον νέο βομβαρδισμό στη Συρία

Η διπλωματία του Ιράν ζήτησε χθες Κυριακή να επιβληθεί εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ και αποκλεισμός του από τα Ηνωμένα Έθνη μετά τον βομβαρδισμό που εξαπέλυσε στη Συρία, στον οποίο σκοτώθηκαν εννιά άνθρωποι νωρίτερα, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η μη κυβερνητική οργάνωση ανέφερε πως τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, ανάμεσά τους ηγετικό στέλεχος της Χεζμπολά του Λιβάνου, σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό νότια της Δαμασκού, σε διαμέρισμα που ανήκε σε μέλη του σιιτικού κινήματος, συμμάχου του Ιράν.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ «καταδίκασε σθεναρά τη βάρβαρη επίθεση που διαπράχθηκε (…) από το σιωνιστικό καθεστώς» στη Δαμασκό.

Κάλεσε ακόμη να υπάρξει δράση εναντίον του Ισραήλ, ιδίως «εμπάργκο όπλων» και «αποκλεισμός (του) από τα Έθνη».

Δείτε βίντεο μετά την επίθεση:

Israel reportedly launched multiple airstrikes on the town of Sayyida Zeinab in Syria, home to the Tomb of Zaynab bint Ali, a Shia Holy Site pic.twitter.com/GpQxVnutuQ

— Beyond Headlines (@Headline_Beyond) November 10, 2024