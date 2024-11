Ολιγομελής ομάδα διαδηλωτών με καλυμμένα τα πρόσωπα, που ανέμιζαν σημαίες των Ναζί και κράταγαν ή φόραγαν διάφορα σύμβολα οπαδών της θεωρίας περί ανωτερότητας της λευκής φυλής, έκανε πορεία έξω από θέατρο στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ όπου ανέβαινε η παράσταση «Το Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ» το Σαββατοκύριακο.

Τοπικός τηλεοπτικός σταθμός, που ανήκει στο εθνικό δίκτυο του ABC, εξασφάλισε βίντεο που εικονίζει τους ναζιστές έξω από την θέατρο αυτό, σε χώρο της American Legion («Αμερικανική Λεγεώνα», πρόκειται για τον μεγαλύτερο σύνδεσμο βετεράνων του αμερικανικού στρατού), στην πόλη Χάουελ του Μίσιγκαν, όπου εκτυλίχθηκε το συμβάν το Σάββατο.

A group of masked individuals waved Nazi flags outside of a performance of «The Diary of Anne Frank,» held at an American Legion in Livingston County, Michigan. According to CNN affiliate WXYZ, the group also yelled racial and antisemitic slurs. pic.twitter.com/02MN3N50Fl

— BM Media (@ByteMagnet) November 12, 2024