5,9 και 6,8 Ρίχτερ χτυπούν την Κούβα

Ισχυρός σεισμός 6,8 βαθμών ταρακούνησε χθες Κυριακή το πρωί (τοπική ώρα) τη νότια Κούβα, χωρίς να προκαλέσει θύματα, την ώρα που η νήσος ακόμη προσπαθεί να συνέλθει από το πέρασμα του κυκλώνα Ραφαέλ, ο οποίος προκάλεσε νέα γενικευμένη διακοπή της ηλεκτροδότησης για δυο ημέρες (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Ο σεισμός μεγέθους 6,8 βαθμών, σε εστιακό βάθος 23,5 χιλιομέτρων, είχε επίκεντρο υποθαλάσσια περιοχή 40 χιλιόμετρα από την ακτή της Μπαρτολομέ Μασό, στην επαρχία Γκράνμα (νοτιοανατολικά) και σημειώθηκε στις 11:49 (τοπική ώρα· 19:49 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS).

«Είχαμε κατολισθήσεις, ζημιές σε σπίτια και σε γραμμές του δικτύου ηλεκτροδότησης»

¡No hay alerta de tsunami en Cuba!, ocurrieron sismos y replicas de más de 6.0 en la escala de Richter, hay daños materiales, pero no heridos ni fallecidos… terremotos y huracanes, no hay nada que una nación que ha vencido 60 años de BLOQUEO no pueda derrotar!! pic.twitter.com/PBDzzf2aei — DAViD.cu (@David_qva) November 10, 2024

Προηγήθηκε, περίπου μια ώρα νωρίτερα, στην ίδια περιοχή, σεισμός 5,9 βαθμών, κατά την ίδια πηγή. Η περιοχή όπου έγινε περισσότερο αισθητός βρίσκεται κάπου 800 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Αβάνα.

Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές σε όλες τις ανατολικές επαρχίες και σε ορισμένες κεντρικές, σύμφωνα με τα επίσημα ΜΜΕ. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αναφερθεί κανένα θύμα, διαβεβαίωσαν οι αρχές.

«Επικοινωνήσαμε με τους πρώτους γραμματείς του (κομμουνιστικού) κόμματος στο Σαντιάγο ντε Κούμπα και στην Γκράνμα, τις επαρχίες που επλήγησαν από τους πρόσφατους σεισμούς. Είχαμε κατολισθήσεις, ζημιές σε σπίτια και σε γραμμές του δικτύου ηλεκτροδότησης», ανέφερε μέσω X ο κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

Cuba has been shaken by two powerful earthquakes an hour apart with magnitudes 5.9 & 6.8.

It was felt throughout the Caribbean island nation.

«People quickly took to the streets because the ground moved very strongly.» Said one resident.

No deaths had been immediately reported. pic.twitter.com/TWsMptOHyJ — Zimbo_Factual😎 (@fracta70911) November 10, 2024

Στο Κανέι ντε λας Μερτσέδες, μικρό χωριό του δήμου Μπαρτολομέ Μασό, η Κάρεν Ροδρίγκες είπε πως ο σεισμός «έγινε πολύ αισθητός», προσθέτοντας πως «περίπου μισή ώρα μετά την πρώτη δόνηση, επιστρέφαμε στα σπίτια μας όταν έγινε η δεύτερη, και ήταν ακόμα πιο δυνατή».

«Στέγες κατέρρευσαν»

Στο χωριό «υπάρχουν σπίτια με ραγισμένους τοίχους, άλλα όπου οι τοίχοι κατέρρευσαν και άλλα όπου οι στέγες κατέρρευσαν», είπε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο η 28χρονη κομμώτρια.

Στην Μπαγιάμο, την πρωτεύουσα της επαρχίας Γκράνμα, η οποία μετράει 140.000 κατοίκους και βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από την Μπαρτολομέ Μασό, οι κάτοικοι επίσης αισθάνθηκαν τους δυο σεισμούς.

Damage reported in Manzanillo, Cuba after the M6.8 earthquake… pic.twitter.com/sKfXUfTi6X — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 10, 2024

«Στύλοι (του δικτύου ηλεκτροδότησης) κλυδωνίστηκαν, δρόμοι, σπίτια, για κάπου είκοσι δευτερόλεπτα (…) Κατόπιν είχαμε κι άλλον, που ήταν επίσης πολύ δυνατός. Ο κόσμος τρομοκρατήθηκε, όλοι έτρεχαν, βγήκαν από τα σπίτια τους», είπε ο Λιβάν Τσάβες, ηλεκτροσυγκολλητής 24 ετών.

Η Ντάλια Ροδρίγκες, νοικοκυρά, δήλωσε πως τοίχος του σπιτιού της κατέρρευσε. «Μόνο αυτό μας έλειπε!», είπε.

Η Κούβα ακόμα προσπαθεί να συνέλθει από τον κυκλώνα Ραφαέλ, κατηγορίας 3, που έπληξε το δυτικό τμήμα της νήσου την περασμένη Τετάρτη, προκαλώντας γενικευμένη διακοπή ρεύματος για δυο ημέρες.

Video sent by a family member of the townspeople climbing up the mountain just off the coast where the earthquake struck in case if a tsunami were to occur. The’ve all now returned to town after the government said there was no danger of a tsunami . #cuba #earthquake pic.twitter.com/7zjX1mEJRa — TrueQban🇨🇦🇨🇺 (@TrueQban) November 10, 2024

Η προοδευτική αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης συνεχιζόταν χθες στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, κυρίως στην Αβάνα.

Συχνοί οι σεισμοί

Περί το 85% των νοικοκυριών στην πρωτεύουσα έχουν ξανά ρεύμα, σύμφωνα με τις αρχές, ωστόσο σε δυο δυτικές επαρχίες, στην Αρτεμίσα, που χτυπήθηκε περισσότερο από τον κυκλώνα, και στην Πινάρ ντελ Ρίο, η παροχή δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη.

Τρεις εβδομάδες νωρίτερα, προηγούμενο blackout άφησε χωρίς ρεύμα τους περισσότερους από 10 εκατ. κατοίκους για τέσσερις ημέρες, ενώ ταυτόχρονα άλλος κυκλώνας, ο Οσκαρ, κατηγορίας 1, έπληξε το ανατολικό άκρο της Κούβας, αφήνοντας πίσω οκτώ νεκρούς.

#BREAKING | Massive destruction in Cuba after a 6.8 magnitude earthquake struck the island nation today

pic.twitter.com/J2bjEu3poQ — mike (@ReadyMikeX) November 10, 2024

Οι σεισμοί είναι γενικά συχνοί στον ανατολικό τομέα της Κούβας, αφού στο υπέδαφος τέμνονται οι τεκτονικές πλάκες της βόρειας Αμερικής και της Καραϊβικής.

Τον περασμένο μήνα καταγράφηκε σεισμός 5,1 βαθμών στη Σαντιάγο ντε Κούμπα, χωρίς να προκληθούν ζημιές.

Στα τέλη του Ιανουαρίου του 2020, σεισμός 7,7 βαθμών συντάραξε την Καραϊβική, στον υποθαλάσσιο χώρο ανάμεσα στην Κούβα και την Τζαμάικα.

Εγινε αισθητός σε πολλές επαρχίες της Κούβας, πάντως χωρίς να προκαλέσει θύματα, αν κι ώθησε τις αρχές να προχωρήσουν στην εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων τομέων της Αβάνας.

Πηγή: ΑΠΕ