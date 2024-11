Το Ισραήλ βομβάρδισε σπίτι στη Τζαμπάλια της Γάζας- Δεκάδες νεκροί ανάμεσά τους παιδιά

Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από βομβαρδισμό του Ισραήλ που έγινε σήμερα την αυγή, κατά μιας κατοικίας στην Τζαμπάλια στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσαν ιατρικές πηγές.

Η επίθεση του Ισραήλ είχε στόχο ένα τριώροφο κτίριο και οι δυνάμεις διάσωσης δυσκολεύονται να προσεγγίσουν τα θύματα.

Intense Israeli airstrikes and heavy artillery fire are ongoing in the Jabalia refugee camp in northern Gaza. pic.twitter.com/srIIWRAzHP

Το Παλαιστινιακό πρακτορείο Wafa αναφέρει ότι τουλάχιστον 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 13 παιδιών.

Πολλοί Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν και μερικοί εξακολουθούν να αγνοούνται μεταδίδει.

Locals search for potential survivors or victims at the scene of the horrific Israeli massacre targeting the Alloush family home in Jabalia, northern Gaza, earlier today. The attack resulted in 33 civilians killed, including 13 children. pic.twitter.com/RSfJfvQXzo

— WAFA News Agency – English (@WAFANewsEnglish) November 10, 2024