«Καρδιακή προσβολή» για την Ευρώπη η κυβερνητική κατάρρευση στη Γερμανία – Πολιτικός κατακερματισμός για το Βερολίνο

Η κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού είναι μια εξαιρετική στιγμή για την Γερμανία, μια χώρα γνωστή για τις σταθερές κυβερνήσεις της. Να σκεφτεί κανείς πως έχει συμβεί μόνο δύο φορές στο παρελθόν στα 75 χρόνια από την ίδρυση του σύγχρονου κράτους.

Αλλά όπως ένας γάμος που τελείωσε – επιτέλους – μετά από χρόνια τσακωμού, έτσι και η θεαματική διάλυση το βράδυ της Τετάρτης (6/11) του τρικομματικού συνασπισμού του καγκελάριου Όλαφ Σολτς ήταν αναμενόμενη από τους περισσότερους και καλοδεχούμενη από πολλούς.

Πρόσφατη εθνική δημοσκόπηση, όπως αναφέρουν οι New York Times, έδειξε ότι η πλειοψηφία των Γερμανών επιθυμούσε να τερματιστεί ο συνασπισμός με το «φανάρι», που πήρε το όνομά του από τα χρώματα των κομμάτων που τον αποτελούσαν – κόκκινο για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, κίτρινο για το φιλοεπιχειρηματικό Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα και πράσινο για τους Πράσινους. Μόνο το 14% εξακολουθούσε να έχει εμπιστοσύνη στον συνασπισμό, σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση.

Αν και η αντιπολίτευση πιέζει τον Σολτς να δηλώσει τη διάλυση της κυβέρνησης νωρίτερα, η ανακοίνωση της Τετάρτης είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές τον Μάρτιο, σε μια επισφαλή περίοδο για την Γερμανία τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς.

Την ίδια ώρα, όπως εξηγεί o αρχισυντάκτης του Euronews, Claus Strunz, αυτή η ολοκληρωτική κατάρρευση της γερμανικής κυβέρνησης αποτελεί «έμφραγμα» για την Ευρώπη, διότι η σημαντικότερη δύναμη της ηπείρου, ο ισχυρότερος και πιο αξιόπιστος εταίρος της, έχει πλέον αποδυναμωθεί.

Όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι της Γερμανίας, καθώς και ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, θα αναρωτιούνται: «Μπορώ ακόμα να βασίζομαι σε αυτόν τον καγκελάριο και την κυβέρνησή του;».

Όπως και να έχει, είναι θέμα εβδομάδων και μηνών να έχουμε νέες εκλογές. Είναι λοιπόν η Γερμανία ακόμη ένας αξιόπιστος εταίρος; Και η απάντηση, από πολιτική άποψη, είναι «απολύτως», διαβεβαιώνει ο Strunz, αλλά υπογραμμίζει, παράλληλα, πως οι υπεύθυνοι θα παραμείνουν μόνο για λίγες εβδομάδες ή μήνες ακόμη – και αυτή είναι η πιο αδύναμη κατάσταση στην οποία μπορεί να βρεθείς.

