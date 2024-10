Την απόφαση της αμερικανικής εφημερίδας Washington Post να μην στηρίξει κανέναν από τους υποψήφιους για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, υπερασπίστηκε ο ιδιοκτήτης της Τζεφ Μπέζος.

Ο Τζεφ Μπέζος έκανε λόγο για «απόφαση αρχής», έπειτα από τις αναφορές ότι περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι ακύρωσαν τη διαδικτυακή συνδρομή τους.

Η απόφαση «ελήφθη εντελώς εσωτερικά», εξήγησε ο Μπέζος σε άρθρο γνώμης που δημοσίευσε αργά χθες με τίτλο: «η σκληρή αλήθεια», τονίζοντας ότι όταν πρόκειται για τις αποφάσεις της εφημερίδας «δεν τον ωθούν» προσωπικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «μπορείτε να θεωρήσετε την περιουσία μου και τα εμπορικά μου συμφέροντα ως ανάχωμα κατά του εκφοβισμού ή μπορείτε να θεωρήσετε ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων», εξήγησε ο δισεκατομμυριούχος.

«Σας διαβεβαιώνω ότι οι απόψεις μου εδώ στην πραγματικότητα είναι θέσεις αρχής και πιστεύω ότι ο απολογισμός μου ως ιδιοκτήτη της Post από το 2013 στηρίζει αυτή την άποψη», πρόσθεσε ο Μπέζος.

Η απόφαση της Washington Post εμπόδισε την υποστήριξη της υποψήφιας των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις, μετέδωσε το National Public Radio των ΗΠΑ και πολλοί άνθρωποι σε μηνύματά τους στον ιστότοπο της εφημερίδας επέκριναν τον Μπέζος, ιδρυτή της Amazon.com και της διαστημικής εταιρείας Blue Origin.

Στο άρθρο γνώμης του ο Μπέζος εκτίμησε ότι «οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι τα μέσα ενημέρωσης μεροληπτούν» και ότι τόσο η Washington Post όσο και οι άλλες εφημερίδες πρέπει να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους.

Opinion by Jeff Bezos: Presidential endorsements do nothing to tip the scales of an election. What presidential endorsements actually do is create a perception of bias. The credibility gap can be bridged by independence. https://t.co/ukc569Z24p

— The Washington Post (@washingtonpost) October 29, 2024