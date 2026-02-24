Ουκρανία: Ο πόλεμος έχει προκαλέσει την εκπομπή 311 εκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου CO2
Τα τέσσερα χρόνια του πολέμου στην Ουκρανία υπολογίζεται ότι έχουν εκλυθεί 311 τόνοι ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα
Τα τέσσερα χρόνια του πολέμου στην Ουκρανία δεν έχουν προκαλέσει μόνον τον θάνατο και τον τραυματισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, αλλά και σοβαρή περιβαλλοντική και κλιματική ζημιά, σύμφωνα με νέα έρευνα.
Από τον Φεβρουάριο του 2022, υπολογίζεται ότι 311 τόνοι ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα έχουν εκλυθεί ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, δείχνουν υπολογισμοί της Πρωτοβουλίας για τη Λογιστική Καταγραφή των Αερίων του Θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του Πολέμου (Initiative on Greenhouse Gas Accounting of War – IGGAW) που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.
Πρόκειται περίπου για τις μισές ετήσιες εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου από τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, τη Γερμανία.
Τα στοιχεία
Πάνω από το ένα τρίτο, ή το 37%, των εκπομπών προέρχονται απευθείας από στρατιωτική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων τεράστιων ποσοτήτων κηροζίνης, πετρελαίου και ντίζελ που καίνε τα μαχητικά αεροσκάφη, τα πολεμικά πλοία και τα άρματα μάχης, σύμφωνα με την μελέτη.
Οι δασικές πυρκαγιές που προκαλούνται από τον πόλεμο αντιστοιχούν σε σχεδόν ένα τέταρτο των συνολικών εκπομπών. Πολλές δασικές πυρκαγιές και πυρκαγιές σε θαμνώδεις εκτάσεις έχουν ξεσπάσει κατά μήκος ή κοντά στις γραμμές του μετώπου και σε συνοριακές περιοχές.
Η Ουκρανία επιδιώκει να λάβει αποζημίωση από τη Ρωσία για τη ζημιά σε σχέση με το κλίμα που έχει προκαλέσει ο πόλεμος, αποσκοπώντας να χρηματοδοτήσει μια περιβαλλοντικά βιώσιμη ανοικοδόμηση.
Στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή που έγινε τον Νοέμβριο στη Βραζιλία το Κίεβο αποτίμησε το ποσό που θα αξιώσει σε 57 δισεκατομμύρια δολάρια. Το αίτημα αυτό για αποζημίωση αναμένεται να υποβληθεί στο Μητρώο Ζημιών για την Ουκρανία του Συμβουλίου της Ευρώπης.
