Τα ηνία της Χεζμπολάχ παίρνει από σήμερα, Τρίτη (29/10) ο Σεΐχης Ναΐμ Κασέμ, πρώην πια αναπληρωτής ηγέτης της λιβανέζικης οργάνωσης.

Μιλώντας μπροστά σε κουρτίνες από άγνωστη τοποθεσία στις 8 Οκτωβρίου, ο Κασέμ δήλωσε ότι η σύγκρουση μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ είναι ένας πόλεμος για το ποιος θα κλάψει πρώτος και η Χεζμπολάχ δεν θα κλάψει πρώτη.

Πρόσθεσε όμως ότι η Χεζμπολάχ υποστηρίζει τις προσπάθειες του προέδρου του κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι —σύμμαχου της Χεζμπολάχ— για την εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός, παραλείποντας για πρώτη φορά οποιαδήποτε αναφορά σε συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα ως προϋπόθεση για την παύση των πυρών της ομάδας κατά του Ισραήλ.

Το 30λεπτο τηλεοπτικό του διάγγελμα ήρθε μόλις λίγες ημέρες μετά τη θεωρία ότι ο ανώτερος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ Χασίμ Σαφιεντίν ήταν στόχος ισραηλινού πλήγματος και 11 ημέρες μετά τη δολοφονία του πρώην ηγέτη της οργάνωσης, Χασάν Νασράλα.

Ο θάνατος του Χασίμ Σαφιεντίν επιβεβαιώθηκε από τη Χεζμπολάχ στις 23 Οκτωβρίου.

Ο Κασέμ διορίστηκε αναπληρωτής αρχηγός το 1991 από τον τότε ηγέτη της Χεζμπολάχ Abbas al-Musawi, ο οποίος σκοτώθηκε από επίθεση ισραηλινού ελικοπτέρου τον επόμενο χρόνο.

Ο Κασέμ παρέμεινε στο ρόλο του όταν ο Νασράλα έγινε αρχηγός και υπήρξε για μεγάλο χρονικό διάστημα ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της Χεζμπολάχ, δίνοντας συνεντεύξεις σε ξένα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ άλλων και όταν οι διασυνοριακές εχθροπραξίες με το Ισραήλ μαίνονταν τον τελευταίο χρόνο.

Sheikh Naim Qassem, Deputy Secretary General of Hezbollah, regarding the martyrdom of Lebanese citizens in Israeli attacks: pic.twitter.com/JKkyHfJkQl

Το τηλεοπτικό διάγγελμα του Κασέμ στις 8 Οκτωβρίου ήταν το δεύτερο από τότε που εντάθηκαν οι εχθροπραξίες μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ τον Σεπτέμβριο.

Ήταν το πρώτο μέλος της ανώτατης ηγεσίας της Χεζμπολάχ που έκανε τηλεοπτικές δηλώσεις μετά τη δολοφονία του Νασράλα στις 27 Σεπτεμβρίου.

Μιλώντας στις 30 Σεπτεμβρίου, ο Κασέμ δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ θα επιλέξει διάδοχο του δολοφονημένου ηγέτη της «το συντομότερο δυνατό» και θα συνεχίσει να πολεμά το Ισραήλ σε αλληλεγγύη με τους Παλαιστίνιους.

«Αυτό που κάνουμε είναι το ελάχιστο δυνατό… Γνωρίζουμε ότι η μάχη μπορεί να είναι μακρά», είπε σε μια ομιλία 19 λεπτών.

Sheikh Naim Qassem, deputy of Sayyed Hassan Nasrallah:

🇵🇸 We are ready and fully equipped for a ground war with the Zionists.

🇵🇸 The fight with the Zionists is long. We are ready to consider any option.

🇵🇸 We will defeat the Zionists just as we defeated them in 2006. pic.twitter.com/z06EG5WX47

— S p r i n t e r (@SprinterFamily) September 30, 2024