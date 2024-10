Η Αυστραλία προειδοποίησε τους πολίτες της να μην ταξιδεύουν στο Ισραήλ και συνέστησε στους Αυστραλούς που βρίσκονται εκεί να εγκαταλείψουν τη χώρα όσο υπάρχουν διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις, επικαλούμενη τη σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου Χεζμπολάχ.

«Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανησυχεί σοβαρά ότι η κατάσταση της ασφάλειας στο Ισραήλ και τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη μπορεί να επιδεινωθεί γρήγορα», αναφέρει σε ανάρτηση που έκανε αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X η Αυστραλή υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ.

The Australian Government has serious concerns the security situation in Israel and the Occupied Palestinian Territories could deteriorate rapidly.

Today, we have upgraded Australia’s travel advice to Do Not Travel. This means you should leave now if it is safe to do so.

