Με Γκριγκόνις και Ναν – Το Top 10 της 2ης αγωνιστικής της Euroleague (vid)

Η 2η αγωνιστική της Euroleague ανήκει στο παρελθόν πια και έτσι η διοργάνωση, όπως το συνηθίζει άλλωστε δημοσίευσε σε video τις 10 θεαματικότερες φάσεις της αγωνιστικής.

Ο Μάριους Γκριγκόνις έκανε μία από τις πιο θεαματικές τάπες της σεζόν, με θύμα του τον Αντρέας Ομπστ, κερδίζοντας έτσι με το σπαθί του την 2η θέση στο Top-10 της 2ης αγωνιστικής της Euroleague.

