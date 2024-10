Glass Floor: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το νέο παρκέ του ΟΑΚΑ που κάνει πρεμιέρα στην Euroleague

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την Μπάγερν Μονάχου (21:15) στο ανακαινισμένο ΟΑΚΑ για την 2η αγωνιστική της Euroleague και οι φίλοι των «πρασίνων» θα έχουν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά από κοντά το νέο Glass Floor που έχουν εγκαταστίσει οι πρωταθλητές Ευρώπης.

Το συγκεκριμένο είδος παρκέ χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών U19 που διεξήχθη τον Ιούλιο του 2023, ενώ αργότερα το είδαμε και στο Final Four του BCL στο Βελιγράδι και το κόστος για τους «πράσινους» φαίνεται ότι ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Στη διοργάνωση συμμετείχε και το Περιστέρι bwin, ενώ ο τίτλος κατέληξε στα χέρια της Μάλαγα. Το γυάλινο δάπεδο ξεπέρασε τα ευρωπαϊκά σύνορα και το All Star Game του NBA διεξήχθη επίσης σε Glass Floor.

Στο LED Glass Floor, που θα λειτουργεί και ως τεράστια οθόνη, θα προβάλλονται στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον αγώνα ή τους παίκτες (και σε μορφή δυναμικών γραφικών), λογότυπα ομάδων, μηνύματα χορηγών και άλλων διαφημιζόμενων, και πάσης φύσεως εικόνες, βίντεο, πληροφορίες και data. Η νέα τεχνολογία θα προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες και στο κομμάτι της διαδραστικής συμμετοχής των θεατών στα events που θα λαμβάνουν χώρα πριν, κατά τη διάρκεια και στο τέλος κάθε αγώνα.

Ο Managing Director της Globalsat Group, της εταιρίας δηλαδή που ανέλαβε το έργο αυτό, μίλησε για τις δυνατότητες του συγκεκριμένου παρκέ στο ραδιόφωνο της ΕΟΚ, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Προσφέρει ένα πιο ασφαλές περιβάλλον εργασίας, γιατί έχει 2.5 φορές μεγαλύτερη ελαστικότητα σε σχέση με το παρκέ, η οποία οδηγεί σε πολύ πιο μειωμένους κραδασμούς για όλο το σώμα του αθλητή. Από πλευράς παροχών στους αθλητές, εξασφαλίζει τη ασφάλειά τους.

Πάνω απ’ τις ειδικές led οθόνες, υπάρχει ένα ειδικό υλικό το οποίο είναι ελαστικό και προσφέρει μείωση έως και 50% τραυματισμών στο πόδι των παικτών.

Το τρίτο είναι ότι δεν έχει κενά διαστήματα, που σε κάποια παρκέ γηπέδων το έχουμε δει. Φυσικά, φεύγουμε και από τα αυτοκόλλητα. Χθες (09/10), ο Λορέντζο Μπράουν, καθώς έμπαινε για πρώτη φορά να δει το glass floor, το πρώτο του σχόλιο ήταν «επιτελούς δεν υπάρχουν αυτοκόλλητα». Οι αθλητές όχι μόνο δε διατρέχουν κανέναν κίνδυνο, αλλά τους βοηθάει ακόμη περισσότερο στην απόδοση και την υγεία τους».

Δείτε τις πρώτες αντιδράσεις των παικτών του Παναθηναϊκού όταν είδαν από κοντά το Glass Floor:

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 10, 2024