Ολυμπιακός: Το αδιανόητο στατιστικό στις πρώτες δύο αγωνιστικές της Euroleague (vids)

Ο Ολυμπιακός δεν εντυπωσίασε με την εμφάνισή του αλλά στο τέλος «λύγισε» την πεισματάρα Ζαλγκίρις και κατάφερε να πάρει το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα στη φετινή Euroleague.

Οι Πειραιώτες έδειξαν για ακόμα μία φορά πως χρειάζονται χρόνο για να φτάσουν στο επίπεδο που μπορούν και να αποδώσουν το μπάσκετ που θέλει ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ωστόσο αυτό που μετράει τη δεδομένη στιγμή είναι να έρχονται οι νίκες.

Ο Ολυμπιακός ψάχνει να βρει χημεία και ρόλους σε ένα ρόστερ γεμάτο και πλούσιο από ταλέντο. Έχει 16 έτοιμους παίκτες να αγωνιστούν και να κάνουν τη διαφορά σε ένα από τα πιο πλήρη ρόστερ στην ιστορία του.

Είναι ενδεικτικό πως και ο Γιώργος Μπαρτζώκας ψάχνεται με πρόσωπα και καταστάσεις αλλάζοντας αρκετές πεντάδες, ψάχνοντας να βρει την ιδανική για κάθε κατάσταση μέσα στα παιχνίδια.

Χαρακτηριστική είναι η ανάλυση από το «3StepsBasketball», για τα σχήματα που έχει χρησιμοποιήσει ο προπονητής του Ολυμπιακού στις δύο πρώτες αγωνιστικές της Euroleague.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, ο κόουτς των Πειραιωτών στα ματς με Φενέρμπαχτσε και Ζαλγκίρις, χρησιμοποίησε συνολικά 34 διαφορετικές πεντάδες, ενώ στο ίδιο σημείο την περσινή σεζόν είχε χρησιμοποιήσει μόλις 18.

An unusual approach from coach Bartzokas this season, as he searches for the right team chemistry.#OlympiacosBC has already used 34 different lineups — that’s almost double than the 18 from last season (after the first two games)! pic.twitter.com/eWSUJ1uINa

— 3StepsBasket (@3StepsBasket) October 11, 2024