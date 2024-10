Ολυμπιακός: Με Φαλ η 12άδα για το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις

Για πρώτη φορά μετά τον μικρό τελικό του περσινού Final 4 της Euroleague κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, ο Μουσταφά Φαλ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού, για την αποψινή αναμέτρηση των Πειραιωτών με τη Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ.

Ο Γάλλος γίγαντας που ταλαιπωρήθηκε πολύ τους προηγούμενους μήνες από κάταγμα κόπωσης στο 4ο μετατάρσιο του αριστερού ποδιού, έχασε τους τελικούς του πρωταθλήματος, κάτι που στοίχισε στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ωστόσο πλέον έχει αποθεραπευτεί.

Τις προηγούμενες ημέρες προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα για πρώτη φορά και πλέον είναι στην 12άδα και στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού. Το αν και πόσο θα πάρει χρόνο συμμετοχής ο Γάλλος σέντερ απόψε μένει να φανεί, μιας και το διάστημα της απουσίας του ήταν αρκετά μεγάλο.

Γουόκαπ, Williams-Goss, Wright, Vildoza, Fall, Βεζενκοβ, Παπανικολάου,Ντόρσεϊ, Peters, Petrusev, McKissic, Fournier.

Η ανάρτηση για το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις:

⌛️ The waiting is over!!!!

🏀 Στην πρώτη ευρωπαϊκή εντός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού (11/10, 21.15) γεμίζουμε το ΣΕΦ και δίνουμε όλοι τον καλύτερό μας εαυτό για τη νίκη επί της Ζαλγκίρις!!!

🎟️ https://t.co/zAcDtdJQ8j#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/uUyV90q1th

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 11, 2024