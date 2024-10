«Έφυγε» από την ζωή ο θρυλικός Γιόχαν Νέσκενς (pics)

Ο Γιόχαν Νέσκενς, μέλος των ομάδων του Άγιαξ και της Ολλανδίας που δημιούργησαν το «total football» τη δεκαετία του 1970 και βασικός συμπαίκτης του Γιόχαν Κρόιφ, πέθανε σε ηλικία 73 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα (07/10) η ολλανδική ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

«Με τον Γιόχαν Νέσκενς, ο ολλανδικός και διεθνής ποδοσφαιρικός κόσμος χάνει έναν θρύλο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ομοσπονδία των «οράνιε», προσθέτοντας ότι ο μέσος «έφυγε» την Κυριακή (06/10) από αδιευκρίνιστη ασθένεια.

Ο Νέσκενς ήταν μέλος της ομάδας του Άγιαξ που κέρδισε τρία συνεχόμενα Ευρωπαϊκά Κύπελλα στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και ήταν επίσης μέλος της ολλανδικής ομάδας που έφτασε σε διαδοχικούς τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1974 και το 1978. Συνολικά αγωνίστηκε σε 69 παιχνίδια με το εθνόσημο.

Johan Neeskens, part of the Ajax and Netherlands teams that created «total football» in the 1970s and a key team-mate of Johan Cruyff, has died aged 73, the Dutch football federation said on Monday ➡️ https://t.co/wrPezxtdMc #AFPSports pic.twitter.com/LlyOVwYyvc — AFP News Agency (@AFP) October 7, 2024

«Με τα χαρακτηριστικά του τάκλιν, την εξαιρετική διορατικότητα και τα εμβληματικά του πέναλτι, (αυτός) θα παραμείνει για πάντα ένας από τους κορυφαίους παίκτες που έχει δημιουργήσει ποτέ το ολλανδικό ποδόσφαιρο», δήλωσε η KNVB. Ήταν «ένας πολίτης του κόσμου και ένας ευγενικός οικογενειάρχης που ήταν περήφανος για τα παιδιά και τα εγγόνια του και που μέχρι το τέλος ήξερε πώς να αγγίζει τους άλλους με την αγάπη του για το ποδόσφαιρο».

Μάλιστα, η ολλανδική ομοσπονδία δήλωσε ότι θα τηρήσει ενός λεπτού σιγή στους επόμενους δύο διεθνείς αγώνες με την Ουγγαρία και τη Γερμανία.

Ο Άγιαξ τον αποχαιρέτησε με μια ανάρτηση στο «X»: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι που μάθαμε για τον θάνατο του Johan Neeskens. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του αυτή τη στιγμή».

We are deeply saddened to hear about the passing of Johan Neeskens. Our thoughts are with his family at this time ♥️ Rest in peace, Ajax legend. pic.twitter.com/IXsuVCHDee — AFC Ajax (@AFCAjax) October 7, 2024

Μετά τον «Αίαντα» και η Μπαρτσελόνα, στην οποία τον αποκαλούσαν «ο δευτερος Κρόιφ», έκανε μια ανάρτηση στην μνήμη του.

«Ένας θρύλος των μπλαουγκράνα που θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας».

