Νέος τραυματισμός στην Μπαρτσελόνα: Εκτός για τρεις εβδομάδες ο Φεράν Τόρες

H Μπαρτσελόνα επιβεβαίωσε σήμερα (7/10) τον τραυματισμό του Φεράν Τόρες στον μηριαίο δικέφαλο, χωρίς να ορίσει ημερομηνία επιστροφής, σε αντίθεση με άλλες πρόσφατες περιπτώσεις, αλλά η εφημερίδα της Βαρκελώνης «Mundo Deportivo» ανέφερε ότι ο 24χρονος επιθετικός θα μείνει εκτός για 8 εβδομάδες.

Λίγα λεπτά μετά την έναρξη του εκτός έδρας αγώνα με την Αλαβές, ο Φεράν Τόρες χρειάστηκε να ζητήσει αλλαγή λόγω ενοχλήσεων στον δεξιό μηρό. «Οι εξετάσεις που έγιναν σήμερα το πρωί στον Φεράν Τόρες επιβεβαίωσαν ότι υποφέρει από μυϊκό τραυματισμό στον μηριαίο δικέφαλο του δεξιού μηρού. Ο χρόνος που θα επιστρέψει στις προπονήσεις θα εξαρτηθεί από την αποθεραπεία», ανέφερε ο ισπανικός σύλλογος.

Στις 31 Ιανουαρίου κόντρα στην Οσασούνα, ο Φεράν Τόρες χρειάστηκε επίσης να αποσυρθεί στα πρώτα λεπτά του αγώνα λόγω πόνου στο πίσω μέρος του δεξιού ποδιού και δεν εμφανίστηκε ξανά μέχρι τις 30 Μαρτίου κόντρα στη Λας Πάλμας.

Η φορμαρισμένη τριπλέτα της Μπαρτσελόνα αποτελείται από τους Λεβαντόφσκι, Γιαμάλ αλλά και Ραφίνια, οι οποίοι έχουν σημειώσει συνολικά 23 τέρματα και βάζουν την υπογραφή τους ως η πιο πετυχημένη τριάδα επιθετικών στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Η πρώτη ήττα των «Μπλαουγκράνα» στην La Liga ξεπεράστηκε δυναμικά, καθώς η επιστροφή τους ήταν άκρως δυναμική στην αγωνιστική κόντρα στην Αλαβές με τελικό σκορ 3-0.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ, η ομάδα του Φλικ πέτυχε το τρίποντο και είναι στην κορυφή αλλά και στο +3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, τρεις εβδομάδες πριν από το μεγάλο clasico.

Ο Πολωνός φορ είναι ο πρώτος σκόρερ της φετινής La Liga αφού έφτασε τα 10 προσωπικά τέρματα και πατάει… γκάζι για την συνέχεια της σεζόν.

Barcelona’s front three are on a different level this season 🤯🔥 pic.twitter.com/eBCUMkRCZA

— ESPN FC (@ESPNFC) October 6, 2024