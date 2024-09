Τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον τυφώνα Helene που σαρώνει τις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ και έχει προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές. Ο τυφώνας κατηγορίας 4 έπληξε χθες το βράδυ τις δυτικές ακτές της Φλόριντα και συνέχισε να προκαλεί ζημιές σε αρκετές πολιτείες στα νότια της χώρας. Εκατοντάδες άνθρωποι παρέμεναν αποκλεισμένοι δίπλα στα συντρίμμια περιμένοντας διάσωση το Σάββατο, ενώ εκατομμύρια νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα.

Ο καταστροφικός τυφώνας σάρωσε τις ακτές στην περιοχή Big Bend της Φλόριντα την Πέμπτη με ανέμους 225 χλμ. την ώρα και από εκεί πέρασε γρήγορα στην Τζόρτζια. «Μοιάζει σαν να έσκασε βόμβα» δήλωσε χθες ο κυβερνήτης Μπράιαν Κεμπ βλέποντας διαλυμένα σπίτια και συντρίμμια να έχουν καλύψει τους δρόμους. Στη δυτική Βόρεια Καρολίνα έκλεισαν αυτοκινητόδρομοι λόγω κατολισθήσεων και πλημμυρών με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να εγκλωβιστούν.

Όπως αναφέρει το Associated Press, υπήρξαν εκατοντάδες διασώσεις από το νερό, με την πλέον δραματική να λαμβάνει χώρα σε νοσοκομείο στο ανατολικό Τενεσί την Παρασκευή. Δεκάδες ασθενείς και το προσωπικό είχαν ανέβει στην ταράτσα του κτιρίου, απ’ όπου απομακρύνθηκαν με ελικόπτερο.

«Το να πούμε ότι αυτό μας έπιασε απροετοίμαστους θα ήταν λίγο» δήλωσε ο σερίφης της κομητείας, Κουέντιν Μίλερ.

Στη Βόρεια Καρολίνα, οι πλημμύρες που προκάλεσε ο τυφώνας Helene ήταν οι χειρότερες του τελευταίου αιώνα. Η κοινότητα Spruce Pine βρέθηκε με πάνω από μισό μέτρο βροχής από την Τρίτη έως το Σάββατο. Και στην Ατλάντα, έπεσαν 28,24 εκατοστά βροχής μέσα σε 48 ώρες, η μεγαλύτερη βροχόπτωση που έχει δει η πόλη μέσα σε δύο ημέρες από τότε που άρχισαν να καταγράφονται τα στοιχεία το 1878.

Can we get updates from frens from your area if Affected? Drop location and photos/videos please 🙏 pic.twitter.com/jCTa5tOW7e

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε το Σάββατο ότι οι καταστροφές από τον τυφώνα ήταν συγκλονιστικές και δεσμεύτηκε να στείλει βοήθεια. Ενέκρινε επίσης την κήρυξη της Βόρειας Καρολίνας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθιστώντας διαθέσιμη ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για τους πληγέντες.

Η Νότια Καρολίνα μετρά τουλάχιστον 25 νεκρούς, με τον τυφώνα Helene να αποδεικνύεται ο φονικότερος για την πολιτεία μετά τον Hugo που σκότωσε 35 ανθρώπους το 1989. Θάνατοι αναφέρθηκαν επίσης στη Φλόριντα, την Τζόρτζια, τη Βόρεια Καρολίνα και τη Βιρτζίνια.

Η Moody’s Analytics δήλωσε ότι αναμένει υλικές ζημιές ύψους 15 έως 26 δισ. δολαρίων, ενώ σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της AccuWeather οι συνολικές ζημιές και οι οικονομικές απώλειες από τον τυφώνα Helene στις ΗΠΑ αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 95 έως 110 δισ. δολαρίων.

Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, η κλιματική αλλαγή έχει επιδεινώσει τις συνθήκες που επιτρέπουν σε τέτοιες καταιγίδες να ενταθούν γρήγορα και να μετατραπούν σε ισχυρούς κυκλώνες μέσα σε λίγες ώρες.

Tennessee farmland and the devastation hard working farmers must face.

Pray for the farmers. They work so hard as it is and many can’t afford flood insurance and virtually none have hurricane insurance. #Helene took their livelihood. pic.twitter.com/Dfd8tj0486

— Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) September 28, 2024