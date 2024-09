Τουλάχιστον 44 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατομμύρια νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας του τυφώνα Ελίν, που προκάλεσε καταστροφικές πλημμύρες στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, προτού αρχίσει να εξασθενεί σταδιακά.

Από το Ταλαχάσι της Φλόριντας μέχρι το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές. Περισσότερα από 4 εκατομμύρια νοικοκυριά είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο poweroutage.us.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Καρολίνα, 15 στην Τζόρτζια, 7 στη Φλόριντα, ένας στη Βόρεια Καρολίνα και ένας στη Βιρτζίνια, σύμφωνα με απολογισμό που συνέταξε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) βάσει αναφορών από τις κατά τόπους αρχές.

Surveillance footage captured floodwaters rushing through a Florida hotel lobby as Hurricane Helene pummeled the state.#Helena #Helene #HurricaneHelen #Florida pic.twitter.com/20qU7zJJbe

— Sujon Ahmed (@SAexploring) September 28, 2024