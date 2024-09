Σαρώνει στη Φλόριντα ο τυφώνας Helene - Εικόνες καταστροφής από την «μετεωρολογική παλίρροια»

Σαρώνει ο τυφώνας Helene στη Φλόριντα. Η καταστροφική καταιγίδα – μία από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί ποτέ στον Κόλπο του Μεξικού – ενισχύθηκε σε «εξαιρετικά επικίνδυνο τυφώνα κατηγορίας 4 την Πέμπτη με ανέμους 140 μιλίων/ώρα που πλήττουν το Big Bend της Φλόριντα και ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα καταστροφικός.

Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, ο τυφώνας Helene είχε διακόψει την ηλεκτροδότηση σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις στη Φλόριντα, σύμφωνα με το poweroutage.us. Το μάτι της καταιγίδας προσγειώθηκε ως τυφώνας κατηγορίας 4 στην περιοχή Big Bend της Φλόριντα γύρω στις 11:10 μ.μ..

Πριν ο τυφώνας φτάσει στην ξηρά, ένας οδηγός σκοτώθηκε στο Ybor City έξω από τον κόλπο της Τάμπα στη Φλόριντα, όταν μια πινακίδα έπεσε πάνω στο όχημά τους, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Ron DeSantis. Και στη Τζόρτζια, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ανεμοστρόβιλο από τις εξωτερικές ζώνες του τυφώνα Helene, καθώς η καταιγίδα έπληττε την ακτή.

Σημειώνεται ότι 61 από τις 67 κομητείες της Φλόριντα έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ έχουν εκδοθεί εντολές εκκένωσης στις περιοχές, από τις οποίες έχει περάσει η φονική καταιγίδα.

Σε ανάρτηση του ο Θοδωρής Κολλυδάς αναφέρθηκε στο τυφώνα Helena αναλύοντας κάποια από τα χαρακτηριστικά του: « Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει η μετεωρολογική παλίρροια στην Αμερική με την έλευση της κακοκαιρίας Helene , όπου το ύψος του νερού έχει ξεπεράσει τα 20 ft ( περίπου 6 μέτρα σε πολλές περιοχές) .

Το φαινόμενο αυτό δημιουργείται σχεδόν πάντοτε σε παράκτιες περιοχές όταν πλησιάζουν οι ισχυροί κυκλώνες και οι οποίοι δημιουργούν μετεωρολογικές παλίρροιες (storm surges και/ή storm tides) οι οποίες, μπορεί να προκαλέσουν ιδιαζόντως μεγάλες τιμές της ανύψωσης της στάθμης της θάλασσας.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ροή των ποταμιών που εκβάλλουν στις ακτές να αντιστρέψουν την διεύθυνση ροής τους και να δημιουργήσουν προβλήματα με περαιτέρω ένταση των πλημμυρών.

Εδώ ισχύει ότι «τα ποτάμια γυρίζουν πίσω». #Helena»

1.3 million customers in #Florida, 583,000 in #Georgia, 143,000 in #SouthCarolina, and 43,000 in #NorthCarolina were without power, with numbers rising quickly.#HurricaneHelene makes landfall in Florida’s Big Bend as #Category4 #storm

#Helene #Hurricane #StormHelene pic.twitter.com/yKFIzokEz4

— know the Unknown (@imurpartha) September 27, 2024