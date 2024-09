Σε εξαιρετικά επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο ενισχύθηκε την Πέμπτη ο τυφώνας Χέλεν. Το αμερικανικό εθνικό κέντρο τυφώνων ανέβασε το βαθμό επικινδυνότητας σε 4 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ – Σίμσον, καθώς ο τυφώνας έρχεται με ανέμους ως και 215 χιλιομέτρων ανά ώρα.

Συγκεκριμένα, ο τυφώνας πλησιάζει στις ακτές της βορειοδυτικής Φλόριντας —της τρίτης πολυπληθέστερης αμερικανικής πολιτείας— κι αναμενόταν να φθάσει πάνω από το έδαφος στο τέλος της ημέρας (νωρίς το πρωί ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το NHC, μέρος του συστήματος της αμερικανικής εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, το οποίο έχει έδρα το Μαϊάμι.

#Helene continues to rapidly intensify with landfall imminent in 2-3 hours along the Panhandle of Florida.

Cat 4

130 MPH sustained winds

945 millibar central pressure and falling

The storm is also speeding up which will spread hurricane-force winds well inland#FLwx #NotCOwx https://t.co/iYEt7yeJrx pic.twitter.com/z5QBTgkCSk

— BoulderCAST Weather 🏔️❄️ (@BoulderCAST) September 26, 2024