Δεκάδες εκατομμύρια κάτοικοι της Σανγκάης και των ανατολικών ακτών στην Κίνα παρέμεναν στα σπίτια τους σήμερα καθώς η περιοχή πλήττεται από τον τυφώνα Μπεμπίνκα, τον πιο ισχυρό που έχει καταγραφεί εκεί από το 1949. Αφού πέρασε από τις Φιλιππίνες και την Ιαπωνία, ο τυφώνας Μπεμπίνκα έφτασε στη Σανγκάη σήμερα το πρωί περίπου στις 07:30 (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας), μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Με ανέμους που έφταναν ως τα 151 χιλιόμετρα την ώρα «πρόκειται για τον ισχυρότερο τυφώνα που έχει πλήξει τη Σανγκάη από το 1949» και τον τυφώνα Γκλόρια.

Οι αρχές της πόλης συνέστησαν στους 25 εκατ. κατοίκους της να αποφεύγουν να βγαίνουν από τα σπίτια τους και απομάκρυναν περισσότερους από 400.000 από τις εστίες τους. Στο Τσονγκμίνγκ, ένα νησί που βρίσκεται στις εκβολές του ποταμού Γιανγκτσέ, 9.000 άνθρωποι επίσης χρειάστηκε να απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους.

Περισσότερα από 10.000 δέντρα ξεριζώθηκαν σε όλη την πόλη, ενώ οι αυτοκινητόδρομοι είχαν κλείσει για την κυκλοφορία από τη 1 τα ξημερώματα και στους δρόμους της Σανγκάης το όριο ταχύτητας ήταν 40 χιλιόμετρα την ώρα.

Ο τυφώνας Μπεμπίνκα συνέπεσε με το φεστιβάλ του Μεσοφθινόπωρου, γνωστό και ως φεστιβάλ της Σελήνης, μια μεγάλη γιορτή για την Κίνα. Η διαχειρίστρια εταιρεία των σιδηροδρόμων της χώρα ανέμενε έως και 74 εκατ. ταξιδιώτες που θα μετακινούνταν για τις γιορτές. Από χθες Κυριακή το βράδυ έχουν ακυρωθεί 570 δρομολόγια τρένων.

Εξάλλου στα δύο κεντρικά αεροδρόμια της πόλης ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις.

Πάρκα και επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστά στις τέσσερις συνοικίες της Σανγκάης για τις οποίες οι αρχές έχουν εκδώσει κόκκινο συναγερμό, ενώ προβλήματα παρατηρήθηκαν και σε κάποια δρομολόγια του μετρό.

TYPOON BEBINCA HITS SHANGHAI, CHINA

Strongest typhoon to hit Shanghai since 1949

Gusts reach 30-43.5 m/s in eastern Shanghai

Center of typhoon located in the city

— Weather monitor (@Weathermonitors) September 16, 2024