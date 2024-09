Η υπηρεσία ασφαλείας (FSB) στη Ρωσία άρχισε ποινικές έρευνες σε βάρος τριών δημοσιογράφων, δύο Αμερικανών και ενός Ρουμάνου, που διέσχισαν «παρανόμως» τα ρωσικά σύνορα από την Ουκρανία για να κάνουν ρεπορτάζ στο κατεχόμενο τμήμα της περιφέρειας του Κουρσκ, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Οι δύο Αμερικανοί, οι Κάθριν Ντις και Φλέτσερ Γέουνγκ, εργάζονται για το αυστραλιανό τηλεοπτικό σταθμό ABC, ενώ ο Ρουμάνος δημοσιογράφος Μιρτσέα Μπάρμπου για το μέσο ενημέρωσης HotNews, σύμφωνα με τα πρακτορεία.

Κατηγορούνται από τις ρωσικές αρχές ότι «διέσχισαν παρανόμως τα σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην περιφέρεια του Κουρσκ», ανακοίνωσε η FSB, σύμφωνα με τα πρακτορεία.

Russia continues going after western journalists for covering Ukraine’s Kursk operations.https://t.co/TLsH4hpEMt

— KyivPost (@KyivPost) September 27, 2024