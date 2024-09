Το πετρελαιοφόρο του στόλου που υπάγεται στην Ομάδα Κρούσης του Αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln υπέστη ζημιές στα ανοικτά των ακτών του Ομάν στην Αραβική Θάλασσα τη Δευτέρα, επιβεβαίωσαν αξιωματούχοι του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Το συμβάν έλαβε χώρα σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για τις ΗΠΑ, την ώρα που το Ισραήλ έχει εκκινήσει πολεμικές επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Το USNS Big Horn (T-AO-198) ήταν αγκυροβολημένο στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, αφού υπέστη υποβρύχια πρόσκρουση (προσάραξε) στην πρύμνη του πετρελαιοφόρου, δήλωσε ο αξιωματούχος. Το Πολεμικό Ναυτικό σχεδιάζει τώρα να χρησιμοποιήσει ρυμουλκά για να μεταφέρει το πετρελαιοφόρο σε κοντινό λιμάνι.

«Το USNS Big Horn (T-AO-198), ένα πετρελαιοφόρο αναπλήρωσης καυσίμων, υπέστη ζημιά ενώ επιχειρούσε στη θάλασσα στην περιοχή επιχειρήσεων του 5ου Στόλου των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της νύχτας της 23ης Σεπτεμβρίου. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι προς το παρόν ασφαλή και ο 5ος Στόλος των ΗΠΑ αξιολογεί την κατάσταση», σύμφωνα με δήλωση αξιωματούχου του Αμερικανικού Ναυτικού.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή διαρροές καυσίμων από το Big Horn, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι του Πολεμικού Ναυτικού σήμερα. Όπως όλα δείχνουν πρόκειται να ρυμουλκηθεί στο Ντουμπάι. Οι ΗΠΑ έχουν στην Μεσόγειο ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο να δρα ως αποτρεπτική δύναμη αλλά και το USS WASP.

It’s not looking good. I’ve been told by a shipowner the Navy does not have a spare oiler to deploy and is scrambling to find a commercial oil tanker to refuel the Abraham Lincoln carrier group.

Updates over at gCaptain forum: https://t.co/nNG6uSYGJJ https://t.co/wGP2GTYyAw pic.twitter.com/ec2oN3CpSf

— John Ʌ Konrad V (@johnkonrad) September 24, 2024