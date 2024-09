Το USS WASP, αμφίβιο επιθετικό πλοίο πολλαπλών χρήσεων που συμμετείχε στις επιχειρήσεις προστασίας του Ισραήλ μετά τις δολοφονίες Σουκρ/Χανίγια σε Βηρυττό και Τεχεράνη αντίστοιχα, βρίσκεται στη βάση της Σούδας για αναψυχή του πληρώματος.

Το πλήρωμα του USS Wasp έτυχε δυσάρεστης υποδοχής στη Σμύρνη όπου προπηλακίστηκαν από Τούρκους εθνικιστές. Νωρίτερα πριν τη Σμύρνη είχε επισκεφτεί τη Λεμεσό.

To WASP είχε καταπλεύσει στην Σούδα τον περασμένο Ιούλιο όταν βρισκόταν σε ρότα για την Ανατολική Μεσόγειο και την θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο, για να προστατέψει το Ισραήλ από τυχόν επιθέσεις ευρείας κλίμακας της Χεζμπολάχ. To USS WASP θα παραμείνει στη Σούδα μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.

Το πολλαπλών χρήσεων αμφίβιο σκάφος USS WASP διαθέτει προσωπικό 3.000 άτομα, μεταξύ των οποίων, πλήρωμα, στρατιώτες και 2.000 πεζοναύτες. Πρόκειται για ελικοπτεροφόρο (μεταγωγικά, μεταφορών και επιθετικά Apache), ενώ φιλοξενεί και αεροπλάνα καθέτου απο/προσνηώσεως (MV-22 Osprey και Harrier AV-8B) καθώς και F-35. Έχει μήκος 257 μέτρων και πλάτος 32 μέτρων, ενώ μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα 22 κόμβων.

Συμμετείχε και ως πλοίο συνοδείας αεροπλανοφόρων (Carrier Strike Group) όπως το USS Eisenhower σε αποστολές στη Μεσόγειο και αλλού.

A group of people put sack on the head of an American soldier allegedly serving on a US warship (USS Wasp) arrived at the port of Izmir, Türkiye.

«Yankee, go home!» the group chanted.

Note: The Youth Union of Turkey (Türkiye Gençlik Birliği, TGB) is a prominent Turkish youth… pic.twitter.com/lp85LQXf1L

— Clash Report (@clashreport) September 2, 2024