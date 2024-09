Μια εθνικιστική τουρκική ομάδα νέων επιτέθηκε τη Δευτέρα σε δύο Αμερικανούς πεζοναύτες στη δυτική Τουρκία, ανακοίνωσαν η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τουρκία και το γραφείο του τοπικού κυβερνήτη, προσθέτοντας ότι 15 δράστες συνελήφθησαν για το περιστατικό.

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του κυβερνήτη της Σμύρνης ανέφερε ότι μέλη της Ένωσης Τουρκικής Νεολαίας (TGB), ενός παραρτήματος της νεολαίας του εθνικιστικού αντιπολιτευόμενου κόμματος Vatan, «επιτέθηκαν σωματικά» σε δύο Αμερικανούς πεζοναύτες ντυμένους με πολιτικά ρούχα στην περιοχή Konak. Πρόσθεσε ότι πέντε Αμερικανοί στρατιώτες συμμετείχαν αφού είδαν το περιστατικό και ότι επενέβη η αστυνομία. Και οι 15 επιτιθέμενοι συνελήφθησαν και ξεκίνησε έρευνα για το θέμα, ανέφερε.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ουάσινγκτον ήταν «προβληματισμένη» από την επίθεση, αλλά πρόσθεσε ότι «εκτιμά το γεγονός ότι η τουρκική αστυνομία λαμβάνει σοβαρά υπόψη της το θέμα αυτό και θέτει τους υπεύθυνους προ των ευθυνών τους». Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τουρκία επιβεβαίωσε επίσης την επίθεση και δήλωσε ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες είναι πλέον ασφαλείς.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τις αναφορές ότι τα μέλη των αμερικανικών υπηρεσιών που επιβιβάστηκαν στο USS Wasp ήταν τα θύματα μιας επίθεσης στη Σμύρνη σήμερα και είναι τώρα ασφαλή», ανέφερε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

A group of people put sack on the head of an American soldier allegedly serving on a US warship (USS Wasp) arrived at the port of Izmir, Türkiye.

«Yankee, go home!» the group chanted.

Note: The Youth Union of Turkey (Türkiye Gençlik Birliği, TGB) is a prominent Turkish youth… pic.twitter.com/lp85LQXf1L

— Clash Report (@clashreport) September 2, 2024