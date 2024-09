Η Πολωνία οχυρώνει τις πόλεις της καθώς φονικές πλημμύρες πλήττουν την κεντρική Ευρώπη

Εθελοντές στην πολωνική πόλη Νίσα ενίσχυσαν σήμερα τα αναχώματα προκειμένου να αναχαιτίσουν τα νερά των πλημμυρισμένων ποταμών μετά την έντονη βροχόπτωση και τις πλημμύρες στην κεντρική Ευρώπη που έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 18 ανθρώπων.

Ποταμοί εξακολουθούν να υπερχειλίζουν στην Τσεχική Δημοκρατία ενώ η στάθμη του ποταμού Δούναβη αυξάνεται στη Σλοβακία και την Ουγγαρία την ώρα που πλημμύρες σημειώθηκαν και στην Αυστρία.

Περιοχές στα σύνορα Τσεχίας-Πολωνίας περιλαμβάνονται μεταξύ εκείνων που έχουν πληγεί περισσότερο από το Σαββατοκύριακο καθώς τα ορμητικά νερά των ποταμών γεμάτα φερτά υλικά προκάλεσαν μεγάλες ζημιές σε πόλεις και γέφυρες, ενώ κατέστρεψαν σπίτια.

Η Πολωνία κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση καταστροφής και προέβλεψε ένα ποσό 1 δισ. ζλότι (περίπου 234 εκατ. ευρώ) για τα θύματα των από τις πλημμύρες.

Στη διάρκεια της νύχτας εθελοντές βοήθησαν διασώστες να τοποθετήσουν σακιά με άμμο προκειμένου να ενισχύσουν το σπασμένο ανάχωμα γύρω από τη Νίσα, μία πόλη 40.000 κατοίκων στη νότια Πολωνία.

Ορισμένοι κάτοικοι επέστρεψαν για να ελέγξουν τα σπίτια τους μετά τις απομακρύνσεις κατοίκων που διατάχθηκαν χθες, Δευτέρα.

«Χρειάστηκε να φύγουμε, παρότι έχουμε αρκετούς ορόφους», δήλωσε η 45χρονη κάτοικος Σαμπίνα Γιαακούμποφσκα.

«Προς το παρόν, είναι ήσυχα, ο ήλιος λάμπει, άνθρωποι εξακολουθούν να διασχίζουν τη γέφυρα … θα προσπαθήσουμε να πάμε κι εμείς στο σπίτι μας. Όμως το νερό είναι ακόμη εκεί στον δρόμο μας».

Ο επικεφαλής της εθνικής πυροσβεστικής υπηρεσίας Μάριους Φελτινόφσκι δήλωσε σήμερα σε συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ στην πόλη Βρότσλαβ πως το ανάχωμα της Νίσα σφραγίστηκε, με στρατιωτικά ελικόπτερα να συμμετέχουν στην επιχείρηση ρίχνοντας σακιά με άμμο.

Η ιστορική πόλη Βρότσλαβ, με 600.000 κατοίκους, ετοιμάζεται για την αύξηση της στάθμης του νερού κατά μήκος του ποταμού Όντερ. Η διεύθυνση του ζωολογικού κήπου της πόλης ζήτησε εθελοντές για να τοποθετήσουν σάκους με άμμο ώστε να προστατευθεί η περιοχή παρότι τα ζώα παραμένουν με ασφάλεια μακριά από τις πλημμυρισμένες ζώνες.

Οι πολωνικές αρχές γέμισαν το 75% ενός τεράστιου ταμιευτήρα κοντά στα σύνορα με την Τσεχία, ώστε να πέσει η στάθμη του νερού και να αποφευχθούν πλημμύρες στον Όντερ και στη Νίσα — κάτι που συνέβη στις μαζικές πλημμύρες που έπληξαν το 1997 το Βρότσλαβ.

Οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει τον θάνατο επτά ανθρώπων στη Ρουμανία, όπου τα νερά υποχώρησαν από το Σαββατοκύριακο, τεσσάρων στην Πολωνία, τεσσάρων στην Αυστρία και τριών στην Τσεχική Δημοκρατία.

Ο τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα δήλωσε πως περισσότεροι από 13.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.

Devastating floods sweep Central Europe!

At least 17 dead due to Storm «Boris», one of the region’s worst in decades – CNN.

Poland, Czech Republic, Romania, Austria & Hungary severely affected. #StormBoris #Floods #CentralEurope pic.twitter.com/lmMHSKDtQL

— Facts Prime (@factsprime35) September 17, 2024