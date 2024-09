Football Meets Data: Οι πιθανότητες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στο Europa League (pic)

Στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα του νέου Europa League βρίσκονται Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, που την ερχόμενη εβδομάδα ρίχνονται στη… μάχη του League Phase της διοργάνωσης.

Οι Πειραιώτες θα ταξιδέψουν στη Γαλλία, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Λιόν (26/9, 22:00), ενώ ο Δικέφαλος του Βορρά, θα φιλοξενεί από τη Γαλατασαράι στη Τουρκία (25/9,22:00).

Με αφορμή λοιπόν την έναρξη της διοργάνωσης με νέο φορμάτ, η γνωστή σελίδα «Football Meets Data», που ασχολείται με τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο, πραγματοποίησε 10.000 προσομοιώσεις και παρουσίασε τις πιθανότητες κάθε ομάδας να τερματίσει στην πρώτη «8άδα» και στην πρώτη «24άδα», της κοινής βαθμολογίας που θα υπάρχει πλέον στις τρεις διοργανώσεις της UEFA.

Σύμφωνα με την γνωστή σελίδα, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα βρίσκονται στην πρώτη «24άδα» του League Phase του Europa League, με 79% και 77% πιθανότητες αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει πως αν οι προσομοιώσεις επαληθευτούν, οι δύο ελληνικές ομάδες θα παίξουν στα ενδιάμεσα νοκ-άουτ, για μία θέση στο top-16 της διοργάνωσης.

Την ίδια ώρα, οι προσομοιώσεις δεν θεωρούν… τελειωμένη την υπόθεση πρόκριση απευθείας στους «16» του Europa League, τερματίζοντας στην πρώτη «8άδα» Συγκεκριμένα, δίνουν 29% πιθανότητες στον Ολυμπιακό να τερματίσει στις πρώτες 8 θέσεις, ενώ στον ΠΑΟΚ, 24%.

Galatasaray 🇹🇷 is #10 in chances to win the Europa League, but #2 to qualify for Top 24, due to their favorable draw in the league stage.

It will be fun to follow this week by week.

Europa League starts on 25 September. pic.twitter.com/anW8pfKItG

