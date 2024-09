Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία από τις σφοδρές βροχοπτώσεις, ενώ από έναν νεκρό αναφέρουν έως τώρα η Αυστρία και η Πολωνία. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στην Τσεχία και στη νοτιοανατολική Γερμανία, με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες να προβλέπουν συνέχιση της νεροποντής και αύριο.

Στην Κάτω Αυστρία ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση άντλησης υδάτων από υπόγειο. Το κρατίδιο έχει στο μεταξύ χαρακτηριστεί «περιοχή καταστροφής». Οι κάτοικοι των παραποτάμιων περιοχών κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και η πυροσβεστική χρησιμοποιεί φουσκωτές λέμβους προκειμένου να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερους εγκλωβισμένους.

«Για πολλούς κατοίκους της περιοχής, αυτές είναι οι πιο δύσκολες ώρες της ζωής τους», δήλωσε η πρωθυπουργός της Κάτω Αυστρίας Γιοχάνα Μικλ-Λάιτερ. Στην Αυστρία έχει βρέξει τις τελευταίες τέσσερις ημέρες περισσότερο από ό,τι έχει βρέξει ποτέ ολόκληρο τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία Geosphere.

Στη Βιέννη, η οποία συνορεύει με την Κάτω Αυστρία, έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε μεγάλο τμήμα της πόλης και απειλούνται με υπερχείλιση το κανάλι του Δούναβη και ο ποταμός Wien.

Δείτε βίντεο από την Αυστρία:

Lower Austria has been severely affected by the extreme storm in Austria today! The Austrian Armed Forces #Bundesheer are already deployed in Lower Austria’s district of Sankt Pölten-Land, with a Black Hawk S-70 helicopter and engineers using boats for rescue operations.… pic.twitter.com/o7WMWnQYtw

— Noah Frank (@NoahXFrank) September 15, 2024