Σφοδρή κακοκαιρία πλήτει την κεντρική Ευρώπη – Τέσσερις νεκροί στη Ρουμανία

Συναγερμός έχει σημάνει στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη λόγω σφοδρής κακοκαιρίας, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Στη Ρουμανία τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω των πλημμυρών, όπως ανακοίνωσαν το Σάββατο (14/9) οι αρχές.

«Τέσσερις άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί» στην περιφέρεια Γκαλάτι (νοτιοανατολικά) «ύστερα από επιχειρήσεις έρευνας», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών διάσωσης.

«Λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, προκλήθηκαν πλημμύρες» και σε όλη τη χώρα διασώθηκαν δεκάδες άνθρωποι, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Σε βίντεο φαίνονται δεκάδες σπίτια σε χωριό δίπλα στον Δούναβη να είναι βυθισμένα στο νερό. Στην περιοχή αναμένεται να μεταβεί ο Ρουμάνος πρωθυπουργός, Μαρτσέλ Τσολάκου.

Massive floods due to extreme rainfall in Galați in the region of Western Moldavia in eastern Romania 🇷🇴 (14.09.2024)

Five people in eastern Romania were found dead following torrential rainstorms that caused severe flooding and left many stranded, emergency authorities reported on Saturday. pic.twitter.com/0TVYw3yhb5

Εκτεταμένα προβλήματα έχουν προκαλέσει οι πλημμύρες και στην Τσεχία, την Πολωνία, την Αυστρία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία.

Τα αντιπλημμυρικά φράγματα στην Πράγα έχουν υψωθεί, ενώ σε τμήματα της Πολωνίας οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους.

Στην Πολωνία ο υπουργός Εσωτερικών, Τόμας Σιμονιάκ, δήλωσε ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη στις περιοχές γύρω από τέσσερα ποτάμια. Μάλιστα, στην πόλη Βρότσλαβ ακυρώθηκαν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί σε εξωτερικούς χώρους, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι έτοιμες για να αντιμετωπίσουν τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Στην Τσεχία, σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί 38 περιοχές, ενώ στην Αυστρία, η οποία, σύμφωνα με ειδικούς, βίωσε τον πιο ζεστό Αύγουστο από τότε που άρχισαν οι καταγραφές, πολλές περιοχές αναμένουν 10-20 εκατοστά βροχής μέσα σε λίγες ημέρες. Σε ορισμένες περιοχές του βορρά, προβλέπονται δε πάνω από 20 εκατοστά.

Prague, Czech Republic is preparing for the big flood. Authorities have closed the floodgates in the Čertovka canal in the city center, and additional flood barriers are being set up across the capital.#Hochwasser #unwetter #weather #flood #Prague pic.twitter.com/1MiZL8h2Py

— beernews24 (@beernews24) September 13, 2024