Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα ίχνη τεσσάρων ορειβατών που έχουν εξαφανιστεί από το Σάββατο (07/09) στο Mont Blanc, την υψηλότερη κορυφή της Ευρώπης, στα βορειοανατολικά σύνορα της Ιταλίας με τη Γαλλία.

Πρόκειται για δύο άτομα ιταλικής καταγωγής και δύο κορεατικής που χάθηκαν εν μέσω της κακοκαιρίας που «σαρώνει» την Ιταλία τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι αγνοούμενοι ορειβάτες είχαν αποκλειστεί σε υψόμετρο πάνω από 4.500 μέτρα κοντά στην κορυφή των δυτικών Άλπεων, ενώ για τους ορειβάτες από την Νότια Κορέα, δεν υπάρχει κάποια πληροφορία για το πού βρίσκονται.

Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες ανάγκασαν τους διασώστες, που επιχείρησαν να ανέβουν το πρωί της Κυριακής για να τους βρουν, να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες.

