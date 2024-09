Η Εθνική μας ομάδα έκανε ιδανικό ξεκίνημα στο Nations League, πέτυχε το 2/2 κόντρα σε Φινλανδία και Ιρλανδία και δείχνει να έχει αέρα… αλλαγής προς το καλύτερο με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο της.

Η επιλογή της νέας… ΕΠΟ και του Μάκη Γκαγκάτση να αναλάβει τη «γαλανόλευκη» ο Σερβοέλληνας τεχνικός, έχει ενώσει ξανά και η Εθνική φαίνεται να βρίσκει τον δρόμο της με το «καλημέρα. Συγκεκριμένα, μετά από τη διακοπή για το Nations League, η Ελλάδα είναι η πιο βελτιωμένη ομάδα στον κόσμο με βάση το FIFA Ranking.

H ομάδα του Γιοβάνοβιτς επικράτησε της Φινλανδίας με 3-0 στην επιστροφή της στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» κι έπειτα νίκησε την Ιρλανδία με 2-0 στο Aviva Stadium, σε δύο ματς που δεν δέχτηκε γκολ και έδειξε την κλάση της, με αποτέλεσμα να ανέβει έξι θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, αφού μετά τα δύο «τρίποντα» που πέτυχε κέρδισε 13,23 βαθμούς και έφτασε τους 1,469,18.

Η Εθνική μας «σκαρφάλωσε» από την 54η θέση στην 48η, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να έχει και ευνοϊκότερη κλήρωση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 σε Αμερική, Καναδά και Μεξικό.

Αυτό μπορεί να συμβεί, διότι η «γαλανόλευκη» ανέβηκε στην 25η θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης που τη στέλνει οριακά αυτή τη στιγμή, στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση των προκριματικών του Μουντιάλ, με δεδομένο πως η Ρωσία θα παραμείνει αποκλεισμένη από τις διεθνείς διοργανώσεις.

Η εικόνα της Εθνικής, η ορθολογικότητα με τον Γιοβάνοβιτς στον πάγκο, η υγεία που βγάζει, αλλά και η επιστροφή στο Καραϊσκάκη, δείχνουν ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει μπροστά του μια μεγάλη ευκαιρία να επιστρέψει στις μεγάλες διοργανώσεις, όπου απουσιάζει από το 2014.

Biggest improvement in Top 100 in new Sep 2024 FIFA ranking:

+6 🇬🇷 GRE 🆙 54 to 48

+6 🇧🇴 BOL 🆙 89 to 83

+5 🇪🇬 EGY 🆙 36 to 31

+5 🇨🇮 CIV 🆙 38 to 33

+5 🇹🇳 TUN 🆙 41 to 36

+5 🇩🇿 ALG🆙 46 to 41

+5 🇵🇾 PAR🆙 62 to 57

+5 🇦🇴 ANG 🆙 90 to 85

+5 🇺🇬 UGA 🆙 95 to 90

+5 🇲🇿 MOZ 🆙 104 to 99

— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 12, 2024