Η νύφη του κατά συρροή βιαστή και ηδονοβλεψία της Αβινιόν «τον έπιασε να αυνανίζεται» και είπε στο δικαστήριο ότι ζήτησε από τις εγγονές του να ποζάρουν γυμνές γι’ αυτόν με την υπόσχεση να τους πάρει δώρα. Η νύφη του συζύγου που νάρκωνε τη γυναίκα του και έβαζε άνδρες να τη βιάζουν, αρκεί να βιντεοσκοπούσε, να τραβούσε φωτογραφίες ή να βλέπει, ισχυρίστηκε ότι τον έπιασε να αυνανίζεται και ότι ζήτησε από την εγγονή του να ποζάρει γυμνή γι’ αυτόν.

Η Ορόρ Λεμέρ, 37 ετών, θυμήθηκε στο δικαστήριο μια οδυνηρή στιγμή το 2020 που οι μικρές της κόρες ήταν στο σούπερ μάρκετ με τον Ντομινίκ, 71 ετών, και την Ζιζέλ Πελικό, 72 ετών, όταν ζήτησαν από τον παππού τους να τους αγοράσει ένα παιχνίδι.

Εκείνος τους απάντησε: «Θα χαρώ πολύ να σας το αγοράσω αν ποζάρετε γυμνές για μένα», είπε. Η« αστυνομία βρήκε επίσης φωτογραφίες μου, γυμνή στο ντους. Ήταν ένα πραγματικό σοκ».

Νωρίτερα, η κόρη του Πελικό, Καρολίν Πεϊρονέ, τον χαρακτήρισε έναν από τους χειρότερους σεξουαλικούς θηρευτές των τελευταίων δύο δεκαετιών, καθώς αποκάλυψε την κακοποίηση που της προκάλεσε.

Ο διεστραμμένος δράστης έσκυψε το κεφάλι και έκλαιγε στο εδώλιο του κατηγορουμένου στην Αβινιόν, καθώς το 45χρονο παιδί του έλεγε πώς πίστευε ότι είχε ναρκώσει και εκείνη. Ανάμεσα σε παύσεις για να πάρει ανάσα, η Πεϊρονέ είπε στο δικαστήριο: «Βρίσκομαι εδώ ως παιδί και κόρη του βασικού κατηγορούμενου και ως θύμα μιας αβάσταχτης θηριωδίας».

«Στις 8.25 μ.μ. της 2ας Νοεμβρίου 2020, η οικογένειά μου άλλαξε. Πριν από αυτό ήμασταν μια ενωμένη οικογένεια. Αγαπούσα τον πατέρα μου. Τον γνώρισα ως έναν διακριτικό άνθρωπο που νοιζόταν για εμάς και ήταν στοργικός πατέρας χωρίς καμία υποψία ανάρμοστης ματιάς ή ανεπιθύμητου αγγίγματος. Αυτό που χτύπησε σαν κατακλυσμός. Τότε η μητέρα μου με πήρε τηλέφωνο για να μου πει ότι υπήρχε πρόβλημα με τον πατέρα μου. Φαντάζομαι ότι βρίσκεται στην εντατική, ότι πεθαίνει».

«Αλλά μου είπε», συνέχισε «ότι ο πατέρας μου τη νάρκωνε για χρόνια, ώστε άγνωστοι να τη βιάζουν στο κρεβάτι τους. Λέει ότι έχει δει φωτογραφίες από αυτό που της συνέβη και ότι η αστυνομία θέλει να της δείξει βίντεο από αυτό που συνέβη. Έχασα εντελώς τα θεμέλιά μου. Ευτυχώς ο σύζυγός μου (Πιέρ Πεϊρονέ ) ήταν εκεί και ο εξάχρονος γιος μου επίσης. Τον πήραμε μακριά για να μην ακούσει τις κραυγές της μητέρας του».

«Η μητέρα μου ήταν μόνη στο σπίτι όπου την είχαν βεβηλώσει τόσοι πολλοί ξένοι. Ξέραμε ότι κινδύνευε και δεν έκλεισα τα μάτια μου εκείνη τη νύχτα, ούτε και τα αδέρφια μου. Το πρωί πήγα τον γιο μου στο σχολείο, αλλά δεν μπορώ να του πω ότι δεν θα ξαναδεί ποτέ τον παππού που αγαπάει τόσο πολύ. Όταν φτάσαμε στη μητέρα μου, τη βρήκαμε κατεστραμμένη».

«(Ένας αστυνομικός) Μου λέει να καθίσω και μου λέει ότι έχει δύο φωτογραφίες να μου δείξει. Η πρώτη φωτογραφία δείχνει μια γυναίκα που προφανώς κοιμάται ξαπλωμένη στο πλάι με το φως αναμμένο. Μπορούμε να δούμε την πλάτη της. Η δεύτερη φωτογραφία, η ίδια θέση, το ίδιο εσώρουχο, το ίδιο σκηνικό. Εξακολουθώ να μην αναγνωρίζω τον εαυτό μου και τότε ο αστυνομικός λέει: «αλλά σίγουρα είσαι εσύ με την καφέ κηλίδα στα οπίσθια».

«Ανακαλύπτω ότι ο πατέρας μου με φωτογράφισε χωρίς να το γνωρίζω. Κατάλαβα αμέσως ότι ήμουν εγώ σε αυτές τις φωτογραφίες. Δεν κοιμάμαι έτσι. Έτσι πιστεύω ακράδαντα ότι με νάρκωσε. Δεν προσπαθώ να υπονομεύσω τον πατέρα μου, πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Τι κάνεις όταν ο πατέρας σου είναι ένα από τα χειρότερα σεξουαλικά αρπακτικά των τελευταίων 20 ετών, αλλά δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι με νάρκωσε;»

Ο δικαστής Ροζέρ Αρατά απάντησε τότε: «Κυρία μου δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, αλλά αυτή η δίκη πρέπει να ολοκληρωθεί και όλοι πρέπει να έχουν απαντήσεις».

Η Σελίν Φοντέλ είπε στο δικαστήριο: «Υπάρχουν φωτογραφίες μου γυμνή στο μπάνιο. Ο πεθερός μου δημιούργησε ένα μοντάζ με φωτογραφίες μου». Το βιβλίο της Καρολίν με τίτλο «And I Stopped Calling You Papa» (Και σταμάτησα να σε λέω μπαμπά), που εκδόθηκε το 2022 με το ψευδώνυμο Καρολίν Νταριάν, έχει ήδη αναφερθεί από τον δικαστή κατά τη διάρκεια της δίκης και περιέχει ανατριχιαστικές λεπτομέρειες.

Η κόρη του Πελικό εξηγεί σε 176 σελίδες τους τρόπους με τους οποίους ο πατέρας της χειραγωγούσε σκληρά, κακοποιούσε και κατέστρεφε τη σωματική και ψυχική υγεία της συζύγου του Ζιζέλ, προτού τελικά αποκαλυφθούν οι σκοτεινές πράξεις του τον Νοέμβριο του 2020.

Γράφει πώς ο πατέρας της «έντυνε τη μαμά σαν μια φθηνή πόρνη» και απαγόρευσε σε πολλούς από τους άνδρες που προσκαλούσε στο σπίτι της οικογένειας να φορούν προφυλακτικό καθώς κακοποιούσαν την αναίσθητη μητέρα της, συμπεριλαμβανομένου ενός που βρέθηκε μάλιστα θετικός στον ιό HIV.

Και εξηγεί πώς ήρθε αντιμέτωπη με την πραγματικότητα ότι και η ίδια είχε ναρκωθεί από τον ίδιο της τον πατέρα, είχε ντυθεί με εσώρουχα και είχε μείνει σε εμβρυακή στάση, καθώς εκείνος την τραβούσε με μια φωτογραφική μηχανή.

Η Καρολίν έφυγε από την αίθουσα του δικαστηρίου κλαίγοντας την Τρίτη, αφού οι εικόνες αυτές συζητήθηκαν εν μέσω της δίκης. Αν και κάποια από τα ονόματα άλλαξαν όταν δημοσιεύτηκε το βιβλίο, η Καρολίν δίνει μια φρικτή περιγραφή του πώς ο πατέρας της νάρκωσε τη μητέρα της με ισχυρά ηρεμιστικά.

Γράφοντας για ένα περιστατικό το καλοκαίρι του 2018, η Καρολίν θυμάται πώς ο αδελφός της πήγε να επισκεφθεί τους γονείς τους για ένα βραδινό γεύμα, μόνο και μόνο για να δει τη μητέρα του να αποκοιμιέται σχεδόν στο τραπέζι. «Λίγα λεπτά μόλις αφότου κάθισε η μαμά κουνιόταν στην καρέκλα της σαν να ήταν μεθυσμένη», αναφέρει η Καρολίν.

«Ξαφνικά όλο της το σώμα είχε ξεμείνει από ενέργεια, σαν κουρελόχαρτο. Συμβαίνει. Είναι καλύτερα να την πάω στο κρεβάτι», φέρεται να είπε ο πατέρας του, προσποιούμενος τον ρόλο του ανήσυχου συζύγου που ενεργεί προς το συμφέρον της συζύγου του. «Στην πραγματικότητα το κοκτέιλ φαρμάκων, που χύνεται στο ποτήρι με το ροζέ της, είχε αρχίσει να επιδρά», είπε η Καρολίν.

Η σύζυγος του διεστραμμένου διεστραμμένου, η Ζιζέλ Πελικό, 72 ετών, είπε σε δικαστή ότι ήταν στα πρόθυρα να αυτοκτονήσει, αφού έμαθε ότι είχε βεβηλωθεί από δεκάδες αγνώστους, όταν ο σύζυγός της την νάρκωσε και την άφησε αναίσθητη.

Είπε στο δικαστήριο πώς ήθελε να «εξαφανιστεί» όταν η αστυνομία της αποκάλυψε τη σκοτεινή αλήθεια μετά τη σύλληψη του συζύγου της στα τέλη του 2020.

Ο διεφθαρμένος άνδρας είχε αρχικά συλληφθεί επειδή έβγαζε φωτογραφίες κάτω από τις φούστες γυναικών σε ένα σούπερ μάρκετ. Αλλά όταν η αστυνομία κατέσχεσε τον υπολογιστή του, αποκάλυψε περισσότερες από 20.000 εικόνες και βίντεο με αγνώστους να κακοποιούν τη γυναίκα του που ροχάλιζε, σε μια εκστρατεία διεστραμμένης κακοποίησης που διήρκεσε σχεδόν μια δεκαετία.

«Ήθελα μόνο ένα πράγμα και αυτό ήταν να εξαφανιστώ. Είπα στον εαυτό μου: »Θα μπω στο αυτοκίνητό μου με τον σκύλο μου και θα δώσω τέλος σε όλα»», είπε χθες στο δικαστήριο η κυρία Πελικό, συνεχίζοντας να διηγείται πως τα ενήλικα παιδιά της ήταν τρομοκρατημένα ότι θα αυτοκτονούσε πριν προλάβουν να την προσεγγίσουν.

Κάθε λεπτομέρεια εξετάστηκε. Κανείς δεν μπορούσε να φορέσει άρωμα ή να καπνίσει, ώστε να μην αφήσει κανένα ίχνος της παρουσίας του. Τα κινητά τηλέφωνα έπρεπε να μείνουν στα αυτοκίνητα, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να χτυπήσουν και να ξυπνήσουν το θύμα. Έπρεπε ακόμη και να πλένουν τα χέρια τους με ζεστό νερό, ώστε να μην σοκάρουν την κοιμισμένη γυναίκα του με τα κρύα δάχτυλα. Αφού γδύνονταν στην κουζίνα, οι θύτες συμβουλεύονταν να κρατούν τα ρούχα τους πρόχειρα σε περίπτωση που έπρεπε να φύγουν βιαστικά.

“Caroline Darian broke down as the court heard that among her father’s trove of photos were pictures of his daughter as a grown woman, front and back, in her underwear, which he had compared to similar images of his wife and shared with others.

Caroline’s father had apparently… pic.twitter.com/C6AMYhSOVt

