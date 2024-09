Παναθηναϊκός: Στη Σλοβενία ο Γιουρτσεβέν – Ξεκινάει προπονήσεις

Ο Ομέρ Γιουρτσεβέν έφτασε στη Σλοβενία για να ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού.

Ο Τούρκος σέντερ των «πρασίνων» που πέρασε χθες τις απαραίτητες εργομετρικές εξετάσεις, είχε την ευκαιρία να γνωριστεί και να συνομιλήσει με τους νέους του συμπαίκτες, αλλά και να συναντήσει ξανά τον Κώστα Σλούκα, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες στη Φενέρμπαχτσε.

Ömer met his new teammates and reunited with @kos_slou 🤜🤛

Welcome to the squad, @omeryurtseven77 💚#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/Jp1AGT6kAR

