Συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στη Σλοβενία – Πότε είναι το πρώτο φιλικό (vid)

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη Σλοβενία όπου και πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.

Μέσα στις επόμενες μέρες θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία και οι Ομέρ Γιουρτσεβέν, Κέντρικ Ναν και Ματίας Λεσόρ.

Δείτε στιγμές από τις προπονήσεις του Παναθηναϊκού στη Σλοβενία:

Documenting moves and progress 🎥

🗓️ DAY 3: Here are 54 seconds of us setting the rhythm of the preseason process!#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/EKNMmW6Xj4

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 2, 2024