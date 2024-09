Στο ΠΑΣΟΚ τον κλάψανε τον μακαρίτη που του «κλείνουνε» το σπίτι, στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα που θα μείνουν κανά δυο θα κάνουνε σύγχρονο συνασπισμό

ΠΑΣΟΚ… ωραία (παλιά) χρόνια

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, λατρεμένες μου βιοπαλαίστριες, γράφω αυτές τις γραμμές άρτι αφιχθείσα από το Ζάππειο όπου βρέθηκα στην τιμητική εκδήλωση για τα 50χρονα του «ΠΑΣΟΚ σώσε μας». Εναλλακτική γαρ δεν θα μπορούσα να λείπω από το event αφού, για να λέμε τα σύκα σύκα και το μουράνο, μουράνο, αν περιμένω από την κυβέρνηση και τον Κυριάκο να κάνουν κάτι λαμπερό σ’ αυτό τον τόπο, φέξε μου και γλίστρησα.

Απ΄ το ζιβάγκο στα πούρα

Πήγα λοιπόν και συγκινήθηκα. Θυμήθηκα τις παλιές εποχές που με την Ντιντί περπατούσαμε απ’ το Κολωνάκι προς τη Χαριλάου Τρικούπη, ντυμένες πλούσιες (όχι πως δεν είμαστε) για να μας προσέξει ο Κώστας ο Λαλιώτης καθώς τυχαία θα πέφταμε πάνω του στην είσοδο. Πως το έλεγε η Βουγιουκλάκη στην Μοντέρνα Σταχτοπούτα; «Ω με συγχωρείτε, ήταν τυχαίο». Μετά βέβαια ήρθε ο εκσυγχρονισμός και κόψαμε τα πολλά, πολλά αφού ήταν οι εποχές που το στυλ ζιβάγκο – σοσιαλισμός – πασοκοβαρβατίλα αντικαταστάθηκε απ’ τα πούρα, τα Καγιέν και τις μετοχές. Οπότε, αντιλαμβάνεστε ότι χάσαμε το ενδιαφέρον μας. Στο κάτω – κάτω αν θέλαμε πούρα είχαμε και στο σπίτι μας.

Η Άννα

Συγκινήθηκα πάντως με τις μουσικές που ακούσαμε στο Ζάππειο, αυτές τις σοσιαλιστικές, τις Μαρκοπουλικές, που προσωπικά δεν μου αρέσουν αλλά ήταν της μόδας τότε και τώρα ακούστηκαν πάλι τόσο φρέσκιες στ’ αυτιά μας. «Είναι σαν να ταξιδεύω στο χρόνο» μου εξομολογήθηκε ενθουσιασμένη η φίλη μου η Ντιντί που χαιρετήθηκε και με την Αννούλα τη Διαμαντοπούλου μην παραλείποντας να πετάξει και το καρφί της: «Άννα χρυσό μου κι εσύ εδώ; Πώς νόμιζα ότι έχεις κλείσει με τον Κυριάκο;».

Αντιπολίτευση

Συγκινήθηκα και με τον Γιωργάκη που μίλησε για τις προοδευτικές δυνάμεις και το ΠΑΣΟΚ που πρέπει να ηγηθεί στο χώρο της κεντροαριστεράς που όλο την ακούμε αλλά δεν την βλέπουμε. Εγώ πλούσια είμαι, προβλήματα δεν έχω, αλλά έχω την αίσθηση πως η δημοκρατία θέλει αλλαγές στο προσωπικό που κυβερνά αν θέλει να λειτουργεί σωστά. Για να γίνει βέβαια αυτό πρέπει να έχεις ισχυρή αντιπολίτευση. Πού είναι η αντιπολίτευση οέο;

Και ΟΥ και Α και ΣΟΥ ΣΟΥ Α

Ένα χρόνο μετά ο Stefanos επιτέλους εκπληρώνει το πεπρωμένο του. Διαλύει εντελώς τον ΣΥΡΙΖΑ και φτιάχνει ένα ολόδικό του κόμμα φτιαγμένο απ’ τον λαό γι’ αυτόν και μόνο γι’ αυτόν. Διαφωνώ ως προς την πρώτη λέξη της νέας ονομασίας που προτείνει. Συνασπισμός; Σοβαρά τώρα; Τα είδαμε τα χαΐρια του και πως κατέληξε. Συν τοις άλλοις, είναι και λάθος. Ένας συνασπισμός περιλαμβάνει πολλούς. Στην Κουμουνδούρου κοντεύουν ν’ απομείνουν μόνο ο Stefanos, o Τyler και η Τζάκρη! Μαθαίνω πάντως ότι το νέο κόμμα θα είναι φτιαγμένο και ραμμένο στα μέτρα του the one and only, Stefanos. Από κάτω τα πλήθη (τα ποια;) θα αλλαλάζουν κι εγώ θα βλέπω πάλι σ’ επανάληψη το Ρετιρέ. Έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Κι έχω και τη Ντιντί που με εκνευρίζει καθώς γυρίζει σε όλο το σπίτι φωνάζοντας «και ΟΥ και Α, και ΣΟΥ ΣΟΥ Α». Συνασπισμός Σύγχρονης Αριστεράς γαρ.

Μομφή

Οι κακές γλώσσες λένε πάντως ότι αυτοί οι Αριστεροί, όσοι απέμειναν δηλαδή στον ΣΥΡΙΖΑ, προτίθενται να στεναχωρήσουν τον Stefanos το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή. Αν και δεν μου αρέσει η φράση, «θα του την πέσουν άγρια», λέει. Πρόταση μομφής μυρίζομαι αγάπες μου και το ερώτημα είναι τι θα κάνει ο αψύς ο Σφακιανός, ο άντρας ο πολλά βαρύς που δεν μάσησε όπως φαίνεται απ’ την επίθεση φιλίας του Stefanos να τον επαναφέρει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δίκιο έχει εδώ που τα λέμε, δεν είναι παιδάκι να τον σέρνουν δεξιά, αριστερά. Πληροφοριακά πάντως το λέω, οι απευθείας πτήσεις από την Αθήνα για την Αμερική, τελειώνουν στα τέλη Οκτώβρη. Για όποιον θέλει να ταξιδέψει προς τα εκεί.

Έρευνα

Θέλω να επισημάνω κάτι το οποίο το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Και αφορά τον φίλο μου το Αδωνι – τον υπουργό Υγείας, τον κ. Γεωργιάδη, ποιον άλλον; Πρόκειται για την έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας. Για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται – ή μάλλον για την κατάντια τους! Κάτι που εξηγεί – μεταξύ των άλλων φυσικά – και την ιδιαίτερη πολιτική συμπεριφορά των ψηφοφόρων της περιοχής. Η έρευνα της συνδικαλιστικής ομοσπονδίας σε 29 νοσοκομεία και 14 κέντρα υγείας είναι συντριπτική….

Ετσι εξηγείται

Οι ελλείψεις σε υποδομές, σε επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι εντυπωσιακές. Κάτι βεβαίως που συμβαίνει και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Γι΄ αυτό ακριβώς και τις επισκέψεις του κ. Γεωργιάδη τις υποδέχονται με … «ανθοδέσμες» και έξαλλους «πανηγυρισμούς»! Και γι΄ αυτό ακριβώς τον λόγο στις δημοσκοπικές έρευνες η δημόσια υγεία βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των προβλημάτων των πολιτών. Τόσο απλό….