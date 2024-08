Δύο εργάτες σκοτώθηκαν και ένας τρίτος τραυματίστηκε όταν εξερράγη ένας τροχός κατά την αφαίρεσή του από ένα αεροσκάφος Boeing στις εγκαταστάσεις συντήρησης και επισκευής αεροπλάνων της εταιρείας Delta Air Lines, στο διεθνές αεροδρόμιο Χάρτφιλντ-Τζάκσον, στην Ατλάντα.

DETAILS: Two Delta workers killed and one injured after plane tire explodes at Atlanta airport https://t.co/odT8HdiEfv

2 Delta employees were killed, and another person was injured following an explosion at the Delta maintenance facility near Atlanta airport.

The incident occurred when a tire from a Boeing 757-200 plane exploded during maintenance.

Delta and local authorities are investigating.… pic.twitter.com/hRW4NBXNtV

