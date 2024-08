Φρικτό θάνατο βρήκε μία γυναίκα στο διεθνές αεροδρόμιο O’Hare του Σικάγο, καθώς παγιδεύτηκε σε ιμάντα μεταφοράς αποσκευών.

Η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και παγιδευμένη στον ιμάντα από τους εργαζόμενους του αεροδρομίου.

Φέρεται να βρισκόταν σε ένα τμήμα του τερματικού σταθμού, που συνήθως δεν είναι προσβάσιμο για το κοινό, και να άφησε εκεί την τελευταία της πνοή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σικάγο.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε στο CBS News ότι η γυναίκα, η οποία ήταν γύρω στα 40, βρέθηκε λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί στον τερματικό σταθμό 5.

Το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Κουκ δεν έχει δώσει προς το παρόν στη δημοσιότητα το όνομα της γυναίκας, ενώ δεν έχουν δοθεί και λεπτομέρειες γύρω από το δυστύχημα και κάτω από ποιες συνθήκες επήλθε ο θάνατος της άτυχης γυναίκας.

Επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί αν η γυναίκα εργαζόταν στο αεροδρόμιο ή αν ταξίδευε.

Το O’Hare άνοιξε το 1944 κοντά στην περιοχή Rosemont, και φιλοξενεί όλες τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των United Airlines, American Airlines καθώς και των Frontier Airlines, και Spirit Airlines.

