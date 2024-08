Ομάδες Ισραηλινών εποίκων, υπό την προστασία της ισραηλινής αστυνομίας, εισέβαλαν το πρωί της Δευτέρας 26 Αυγούστου στο τέμενος Αλ Άκσα στην Ιερουσαλήμ.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι δεκάδες έποικοι εισήλθαν ομαδικά στον ιερό χώρο, πραγματοποίησαν προκλητικές περιηγήσεις σε όλο το συγκρότημα και έκαναν ταλμουδικές τελετές.

Κατά τη διάρκεια της εισβολής, η ισραηλινή αστυνομία επέβαλε περιορισμούς στην είσοδο των Παλαιστινίων πιστών στο τέμενος.

Επιπλέον, η ισραηλινή αστυνομία ενέτεινε τους περιορισμούς στις πύλες της Παλιάς Πόλης, μετατρέποντας ουσιαστικά την περιοχή σε στρατιωτική ζώνη, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Το Wafa μετέδωσε ακόμη ότι οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν έναν Παλαιστίνιο στην πόλη Γιάτα, νότια της πόλης της Χεβρώνας.

Επικαλούμενο το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, το Wafa αναφέρει ότι ο άνδρας ήταν ο Ιγιάντ Αγέντ Αμπντούλ Νατζάρ, 46 ετών, ενώ σημειώνει ότι πυροβολήθηκε στο κεφάλι. Ο άνδρας πέθανε αμέσως, γράφει το Wafa.

