Αργότερα σήμερα αναμένεται να ξαναρχίσουν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις στη Ντόχα με σκοπό να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, με φόντο την αιματηρή επίθεση εβραίων εποίκων σε παλαιστινιακό χωριό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη χθες, η οποία προκάλεσε γενική κατακραυγή — ακόμη και από πλευράς ισραηλινής πολιτικής ηγεσίας.

Η επίθεση στην κοινότητα Τζιτ, ανάμεσα στις πόλεις Νάμπλους και Καλκίλγια, στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, ενώ είχε αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά άλλος ένας· η προεδρία των ΗΠΑ την καταδίκασε, ενώ ο πρόεδρος του Ισραήλ, ο Ισαάκ Χέρτσογκ, τη χαρακτήρισε «πογκρόμ».

«Καταδικάζω σθεναρά το αποψινό πογκρόμ στη Σαμάρεια», ανέφερε ο κ. Χέρτσογκ μέσω X, χρησιμοποιώντας τη βιβλική ονομασία του βόρειου τμήματος αυτής που ονομάζεται σήμερα Δυτική Όχθη. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου επίσης επέκρινε έντονα τις «απαράδεκτες» επιθέσεις. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, «δεκάδες ισραηλινοί πολίτες, ορισμένοι μασκοφορεμένοι», όρμησαν στο χωριό «πυρπόλησαν οχήματα κι υποδομές και πέταξαν πέτρες και κοκτέιλ Μολότοφ».

Στρατιωτικοί και μέλη της συνοριοφυλακής που μετέβησαν «απομάκρυναν τους ισραηλινούς πολίτες» από το χωριό, συνέχισε ο εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας ότι «ισραηλινός πολίτης που ενέχεται στις βίαιες ταραχές προσήχθη και μετήχθη στην ισραηλινή αστυνομία για ανάκριση».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, νεκρός είναι ο Μαχμούντ Κάντερ Σάντα, 23 ετών, που χτυπήθηκε «από σφαίρες εποίκων». Άλλος Παλαιστίνιος χτυπήθηκε από σφαίρα στη θωρακική χώρα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, κατά την ίδια πηγή.

Breaking | Hundreds of Israeli settlers, armed with assault rifles and Molotov cocktails, are currently attacking the Palestinian village of Jit, east of Qalqilia in the West Bank.

The settlers are setting Palestinian homes and properties on fire while Israeli occupation forces… pic.twitter.com/GriBvhtjnM

— Quds News Network (@QudsNen) August 15, 2024